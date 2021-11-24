В Кировской области посещать отделения соцзащиты можно только при наличии QR-кода или сертификата

В Кировской области становится все меньше мест, куда можно попасть без QR-кода Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области с 22 ноября ужесточились ограничительные меры, направленные на сдерживание распространения COVID-19. Теперь без предъявления QR-кода или сертификата о перенесенном заболевании нельзя лично обратиться в отделения социальной защиты населения. Об этом пояснили в региональном Оперштабе.

По словам специалистов, те, у кого в силу разных обстоятельств пока нет QR-кода или сертификата, могут подать заявление или документы на электронную почту управления соцзащиты или воспользоваться возможностями единого портала «Госуслуг».

Кроме того, жители Кировской области могут связаться с нужным специалистом и получить всю необходимую информацию по телефону. Для этого необходимо позвонить по номеру: (8332) 32-13-51.

Напомним, что с 22 ноября, без кода нельзя посещать мебельные магазины, автосалоны, салоны сотовой связи, автосервисы, а также органы государственной власти и местного самоуправления и другие общественные места.