В Кировской области разработают план по ослаблению коронавирусных ограничений

Коронавирусные ограничения ослабят при соблюдении необходимых условий. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области готовятся постепенно смягчать ограничения, введенные из-за COVID-19. Такой план разработают в ближайшее время. Об этом глава региона Игорь Васильев сообщил на своей странице ВКонтакте.

Решение о послаблении ограничений примут в случае, если заболеваемость коронавирусом будет снижаться, а темпы вакцинации - повышаться. При разработке плана будут учитывать следующие показатели:

- количество новых случаев заболевания;

- число свободных мест в больницах;

- данные тестирования для объективного мониторинга распространения коронавируса;

- ежедневные показатели уровня вакцинации кировчан.

На данный момент Кировская область находится на четвертом месте среди остальных регионов РФ по количеству привитых от коронавируса. Полный курс вакцинации прошли более 511 тысяч человек.