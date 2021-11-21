Коронавирус в Кировской области, последние новости на 21 ноября: как изменилась статистика за неделю

В инфекционных стационарах области лечатся менее 4 тысяч кировчан Фото: Иван МАКЕЕВ

Статистика по количеству заболевших короновирусной инфекцией в Кировской области за минувшую неделю с 15 по 21 ноября 2021 года изменилась следующим образом:

- в регионе выявили 1751 новый случай заражения COVID-19 с помощью ПЦР и экспресс-тестов;

- 2493 жителя области выписались с выздоровлением;

- 16 человек умерли.

Кировская область, по данным сайта Стопкоронавирус.рф, не соответствует четырем из пяти критериев свободного от коронавируса региона. Речь идет о таких показателях, как заболеваемость, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с ИВЛ и загруженность коечного фонда.

Добавим, что в течение недели количество заболевших COVID-19 варьировалось примерно в одних и тех же значениях. По информации регионального оперштаба, по состоянию на 21 ноября в инфекционных стационарах находятся 3815 жителей Кировской области. В отделение реанимации в тяжелом состоянии помещены 206 пациентов, 33 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно лечатся 7398 человек.

На этой неделе в Кировской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых групп граждан. В этот список вошли люди старшей возрастной группы, а также лица, страдающие сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, бронхолегочными заболеваниями и ожирением. Кроме того, обязательно привиться обязаны сотрудники некоторых сфер бизнеса.

В среду, 17 ноября, в Кировскую область поступило 50 400 доз вакцины «Спутник Лайт». Препарат сразу распределили по всем прививочным пунктам региона. Он предназначен для ревакцинации и граждан, которые переболели COVID-19 6 и более месяцев назад.

С 22 ноября в области вводятся дополнительные ограничения. С понедельника без QR-кода нельзя будет посещать большинство магазинов и общественных мест. Однако по решению правительства региона в некоторые заведения, а также общественный транспорт можно заходить без кода, но при строгом соблюдении масочного режима и других требований Роспотребнадзора.

Добавим, что в Кировской области продолжается массовая вакцинация населения. Ежедневно прививаются в среднем более 5 тысяч человек. Это способствует формированию коллективного иммунитета. За неделю этот показатель в нашем регионе вырос почти на 1,5% и составляет 43,6%. Первый компонент препарата получили уже 575 784 тыс жителей региона. Из них 494 219 тыс полностью завершили курс.