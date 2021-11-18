В Кировскую область поступила крупная партия однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт»

Однокомпонентная вакцина предназначена для ревакцинации и переболевших граждан Фото: Ксения Высотина

В Кировскую область пришла очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в количестве 50 400 доз. Препарат распределили по всем прививочным пунктам. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Однокомпонентная вакцина предназначена для людей, которые переболели или уже ранее прививались от COVID-19. Важным примечанием здесь является то, что после болезни должно пройти не менее 6 месяцев.

Отметим, что на сегодняшний день в Кировской области первый компонент вакцины получили уже 564 тысячи человек. Из них 474,5 тысяч полностью завершили курс. Уровень коллективного иммунитета в нашем регионе составляет 42,2 %.