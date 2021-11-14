Коронавирус в Кировской области, последние новости на 14 ноября: как изменилась статистика за неделю

В отделении реанимации находятся 209 жителей региона Фото: Иван МАКЕЕВ

Статистика по количеству заболевших короновирусной инфекцией в Кировской области за минувшую неделю с 8 по 14 ноября 2021 года изменилась следующим образом:

- в регионе зафиксировали 1708 новых случаев заражения COVID-19 с помощью ПЦР и экспресс-тестов;

- 2701 житель области выписался с выздоровлением;

- 19 человек умерли.

Кировская область, по данным сайта Стопкоронавирус.рф, не соответствует четырем из пяти критериев свободного от коронавируса региона. Речь идет о таких показателях, как заболеваемость, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с ИВЛ и загруженность коечного фонда.

Добавим, что в течение недели количество заболевших COVID-19 варьировалось примерно в одних и тех же значениях. По информации регионального оперштаба, сейчас в инфекционных стационарах находятся 4638 жителей Кировской области. В отделение реанимации в тяжелом состоянии помещены 209 пациентов, 33 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно лечатся 9005 человек.

В пятницу, 12 ноября, стало известно, что в Кировской области список мест, где будут требовать наличие QR-кода расширится. С 22 ноября он понадобиться при посещении органов власти, местного самоуправления и ряда других организаций.

На сегодняшний день код требуют в фитнес-клубах, салонах красоты, предприятиях общепита, организациях спорта, сферы развлечения и отдыха, а также бассейнах.

В регионе продолжается массовая вакцинация населения от короновирусной инфекции. В среду,10 ноября, в Кирове открылся новый мобильный пункт в офисе отделения СберБанка, расположенного на улице Дерендяева, 25. Кроме того, получить защиту от COVID-19 в областном центре можно во многих медицинских организация, а также на некоторых предприятиях.

Несмотря на то, что ежедневно прививается порядка 6-7 тысяч человек, уровень смертности в нашей области остается высоким. Только за три дня с 9 по 11 ноября от коронавируса скончались 12 жителей региона.

Отметим, что внушительные темпы вакцинации способствуют формированию коллективного иммунитета. Его уровень в Кировской области достиг 42,2 %. Однако для того, чтобы остановить пандемию, по мнению специалистов, этот показатель должен составлять 60 % и более.