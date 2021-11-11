Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 ноября 2021 14:41

За три дня в Кировской области от коронавируса скончались 12 человек

Каждые сутки фиксировалось по 4 летальных случая
Алексей Романов
Алексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Показатель смертности от COVID-19 в нашем регионе остается высоким

Показатель смертности от COVID-19 в нашем регионе остается высоким

Фото: Артем КИЛЬКИН

С 9 по 11 ноября в Кировской области от коронавируса скончались 12 пациентов. Всего с начала пандемии опасная инфекция унесла жизни 633 человек. Такие данные предоставил оперштаб.

На сегодняшний день в регионе от COVID-19 лечатся более 14 тысяч жителей региона. Из них более 9,5 тысяч борются с болезнью в домашних условиях. Для того, чтобы сбить высокие темпы заражения, в области продолжается массовая вакцинация населения.

За сутки прививаются в среднем 6-8 тысяч человек. Получить защиту от коронавируса кировчане могут не только в медицинских учреждениях, но также и в мобильных пунктах, расположенных в разных районах города.