Коронавирус в Кировской области, последние новости на 8 августа: как изменилась статистика за последнюю неделю

В отделении реанимации к аппаратам ИВЛ подключен 31 кировчанин Фото: Иван МАКЕЕВ

Сайт Стопкоронавирус.рф предоставил статистику о количестве заболевших коронавирусной инфекцией в Кировской области за минувшую неделю со 2 по 8 августа 2021 года:

- в регионе зафиксирован 741 новый случай заражения COVID-19;

- 1803 госпитализированных жителей области выписались с выздоровлением;

- 9 человек умерли.

По данным регионального оперштаба, в инфекционные стационары госпитализированы 3624 жителей Кировской области. В отделении реанимации в тяжелом состоянии находятся 158 человек, 31 из них подключен к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно лечатся 8041 человек.

Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 0,86%. Регион находится на 37 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Коэффициент распространения вируса в области достиг отметки в 0,96Rt.

На этой неделе в Кирове открылись еще три пункта вакцинации. Первый из них заработал во вторник, 3 августа, на базе Регионального эндокринологического центра на улице Свободы, 5. Привиться в нем можно в любое время дня и ночи.

Два других открылись в парке Победы и у входа в ТЦ «Макси» на улице Ивана Попова, 83. Кроме того получить защиту от опасной инфекции можно во многих медицинских организациях областного центра.

Из-за непростой эпидемиологической ситуации в Подосиновском районе под СOVID- стационар пришлось временно перепрофилировать роддом. Беременных женщин, а также медицинский персонал перевели в хирургическое отделение в деревню Демьяново.

Несмотря на массовую вакцинацию в регионе продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Одной из причин является то, что область пока еще не достигла коллективного иммунитета к новому, опасному заболеванию