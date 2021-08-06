Кировчане смогут привиться от коронавируса в парке Победы 7 и 8 августа

Для горожан развернуто несколько дневных мобильных пунктов вакцинации и три круглосуточных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области продолжается прививочная кампания против коронавируса. Областной Минздрав напоминает график работы точек, где могут привиться горожане.

Мобильные пункты вакцинации:

- ТЦ «Макси» в Чистых прудах (Ивана Попова, 83) - до 13 августа с 13 до 19 часов;

- Площадь Маршала Конева - с 11 до 19 часов по будням, с 10 до 14 часов по субботам;

- ТЦ «Jam Молл», у входа (ул. Горького, 5а) - с 15 до 19 часов по будням и субботам;

- Набережная Грина (район Александровского сада, ул. Труда, 1) - 11-13 августа, 18-20 августа, 25-27 августа с 16 до 20 часов.

- ТЦ «Грин Хаус» (ул. Ленина, 205) - с 10 до 18 часов во вторник, среду, четверг;

- Парк Победы - с 10 до 14 часов 7 августа;

- ТЦ «Леруа Мерлен» (ул. Луганская, 53 к.1) - с 10 до 14 часов 8 августа.

Круглосуточные пункты вакцинации:

- плановый приемный покой горбольницы №5 (ул. Семашко, 1); - приемный покой Регионального эндокринологического центра (ул. Свободы, 59); - приемный покой стационара горбольницы №9 (ул. Дерендяева, 97).