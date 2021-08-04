В Подосиновском районе на базе роддома развернули временный стационар для коронавирусных больных

На базе родительного отделения появился временный инфекционный стационар на 40 койко-мест. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Подосиновской ЦРБ развернули инфекционный стационар для заразившихся коронавирусом на 40 койко-мест. В местных пабликах появилась информация, что госпиталь появится вместо районного роддома, и эта новость вызвала огромное возмущение кировчан.

- Медицинская помощь беременным женщинами и роженицам оказывается в полном объеме. Роддом с медицинским персоналом переведен на базу хирургического отделения подразделения Подосиновской ЦРБ в пос. Демьяново и начал работу 3 августа 2021 года, - комментирует областной Минздрав.

При стабилизации эпидобстановки родительное отделение вернется к работе в штатном режиме. В помещениях проведут дезинфекцию, после чего возьмут с поверхностей смывы на содержание возбудителя коронавируса. После получения лабораторных заключений отделение начнет работу.