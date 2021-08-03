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Общество3 августа 2021 13:24

Коронавирус в Кировской области: в региональном центре открылся еще один круглосуточный прививочный пункт

В режиме 24/7 теперь можно привиться сразу в трех местах
Алексей РомановАлексей Романов
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Мобильные пункты вакцинации пользуются большой популярностью среди кировчан

Мобильные пункты вакцинации пользуются большой популярностью среди кировчан

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области продолжаетcя массовая вакцинация граждан от коронавирусной инфекции. Поставить прививку в любое время дня и ночи теперь можно в трех местах областного центра. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

На сегодняшний день в Кирове открыто три круглосуточных пункта вакцинации: в приемном покое городских больниц №5 и №9 на улицах Семашко, 1 и Дерендяева, 97, а также Регионального эндокринологического центра на улице Свободы, 5. Кроме того, продолжают свою работу мобильные бригады:

- На Театральной площади. По будням с 09.00 до 17.00, в выходные с 08.00 до 15.00;

- На площади Маршала Конева. Здесь можно привиться с понедельника по пятницу с 15.00 до 19.00, в субботу с 10.00 до 14.00;

- У входа в ТЦ «Jam Молл» в будние дни и субботу с 15.00 до 19.00.