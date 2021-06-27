Коронавирус в Кировской области: как изменилась статистика за последнюю неделю

Ежедневно врачи выявляют более сотни новых случаев заражения коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сайт Стопкоронавирус.рф предоставил статистику о количестве заболевших коронавирусной инфекцией в Кировской области за минувшую неделю с 21 по 27 июня 2021 года:

- в регионе зафиксировали 824 новых случая заражения COVID-19;

- 797 жителей области выздоровели;

- 8 человек умерли.

По данным регионального оперштаба, в инфекционные стационары госпитализированы 3978 жителей Кировской области. В отделении реанимации в тяжелом состоянии находится 152 человека, 26 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно лечатся 4907 человек.

Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 0,84% (средний по России - 2,45%). Регион находится на 30 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Коэффициент распространения вируса в области достиг отметки в 0,82Rt.

В регионах начали торговать поддельными сертификатами о прохождении вакцинации против коронавируса. Они становятся широко распространены в связи с тем, что для непривившихся сейчас становятся недоступными многие услуги, а вакцинируются жители страны не слишком охотно. «Комсомолка» выяснила, какое наказание грозит за покупку-продажу фальшивых сертификатов о прохождении вакцинации. Подробнее - здесь.

Тем временем из-за новой волны заболеваемости в Кировской области едва не вернули множество коронавирусных ограничений. В частности, сфере общепита и различных услуг вновь грозило закрытие на замок из-за плохой эпидситуации. Областной Роспотребнадзор предлагал вновь запретить работу баров, ресторанов, дискотек и прочих подобных мест в ночное время. А еще детских игровых комнат и фудкортов в ТЦ - уже круглосуточно. Выпускные также предлагалось провести в онлайн-режиме.

Однако по итогам заседания оперштаба постановили, что никаких дополнительных ограничений вводить и возвращать не стоит. Вместо этого на предприятиях будут проводить разъяснительные беседы о необходимости вакцинироваться. И, конечно, следить за соблюдением других мер профилактики - масочный режим, социальная дистанция, обработка рук антисептиком и термометрия.

Добавим, что на данный момент в Кировской области первый этап вакцинации против коронавируса прошли около 206 тысяч человек. Полный цикл завершили 167 тысяч жителей региона.