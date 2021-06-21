Коронавирус в Кировской области: Главный санитарный врач предложила ввести ограничения на работу сферы обслуживания

Рестораны и кафе вновь могут начать нести большие убытки из-за возвращения антиковидных ограничений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области могут вновь вернуть ограничения из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом. Соответствующее постановление подготовила Главный санитарный врач региона Елизавета Белоусова. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Согласно документу, большая часть ограничений заденет сферу общественного питания и услуг. Так, запрет предлагается ввести на:

- Работу ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулинг-клубов, а также других организаций индустрии отдыха и развлечений c 23.00 до 06.00;

- Работу предприятий общественного питания с 23.00 до 06.00 (за исключением обслуживания на вынос);

- Деятельность детских игровых комнат и фудкортов в торговых центрах;

Кроме того, ограничения могут коснуться также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Им рекомендовано:

- Перевести на дистанционный формат работы не менее 30% сотрудников, которые старше 65 лет и имеют хронические заболевания. Исключения сделают лишь для тех, кто уже вакцинировался;

- Не допускать до работы сотрудников без средств индивидуальной защиты;

- Стимулировать работников организации привиться от новой коронавирусной инфекции;

- Разместить на территории предприятия информацию о ближайших пунктах вакцинации;

- Изменить график работы для того, чтобы снизить нагрузку на общественный транспорт в часы пик.

Определенные поручения поступили и органам власти. Так, министерству образования Кировской области предложено отменить проведение выпускных вечеров в 2021 году и организовать их в он-лайн формате.

Представители местного самоуправления и исполнительной власти должны обеспечить контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции в общественных местах.

Добавим, что в связи с увеличением роста заболевших коронавирусной инфекцией, многие медучреждения развертывают дополнительные койки.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На сегодняшний день на стационарном лечении с подтвержденным COVID-19 находятся 3152 жителя Кировской области. В отделение реанимации и интенсивной терапии помощь оказывают 117 пациентам, 16 из которых подключены к аппаратам ИВЛ. Общее число летальных случаев достигло уже 380.