Что грозит желающим купить сертификат о прививке от коронавируса в Кировской области

Сейчас многие начали торговать поддельными сертификатами о прохождении вакцинации. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ситуация с коронавирусом в нашей стране становится все более нестабильной, а не все жители хотят вакцинироваться. В итоге многим главам субъектов РФ пришлось пойти на крайние меры, а именно урезать в правах непривившихся. К примеру, Краснодарский край закрыли для туристов, не вакцинировавшихся от ковида: заселиться в отель, гостиницу, посетить курорт они не смогут. А в Москве житель без прививки не сможет посетить заведения общепита. Это привело к закономерным, но неправомерным последствиям. «Ковид-диссиденты» начали выкручиваться другим путем - незаконным.

Сейчас в регионах России все чаще сообщают об изготовлении поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса с занесением в реестр. В Интернете многих интересует цена сертификата, а также где его купить. «Комсомолка» обратилась в региональное УМВД, чтобы узнать о таких случаях в Кировской области и об ответственности за подобные деяния.

- Полиция проводит профилактическую работу по выявлению фактов изготовления поддельных сертификатов по вакцинации против коронавируса на территории Кировской области, - сообщили нам в пресс-службе ведомства. - Ведется мониторинг. Граждане, располагающие информацией о подобных фактах, могут сообщить об этом по телефону 02 либо обратившись в дежурную часть любого отдела полиции. Меры реагирования будут приняты незамедлительно.

Пока в Кировской области продажей фальшивых сертификатов о прививке от ковида не занимаются. По крайней мере, ни одного подобного факта не выявлено. Стоит помнить, что те, кто решат купить сертификат, могут поплатиться за это свободой.

- Виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье 328 УК РФ «Подделка документов», что наказывается лишением свободы на срок до двух лет, - добавили в пресс-службе ведомства.