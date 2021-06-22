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Здоровье22 июня 2021 14:33

В Кировской области не будут вводить дополнительные коронавирусные ограничения

Вместо этого с работниками организаций и предприятий будут проводить разъяснительные беседы
Маргарита Акагиева
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Масочный режим, однако, остается в силе.

Масочный режим, однако, остается в силе.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области решили не вводить дополнительных коронавирусных ограничений. Однако теперь предприятия и организации региона будут проводить разъяснительные беседы со своими сотрудниками о необходимости вакцинации. Пост об этом появился на официальной странице ВКонтакте Игоря Васильева.

Соглашение с представителями бизнес-сообщества власти заключили еще в минувшем году. Сейчас предлагается расширить его рамки, то есть не только соблюдать все правила санитарно-эпидемиологической безопасности, но и разговаривать с работниками и коллегами о необходимости сделать прививку от коронавируса. При этом власти отмечают, что вакцинация остается добровольным делом.