Пропали еще 18 миллионов? Кировские депутаты требуют закрыть комбинат соцпитания

Школьным столовым не хватает 114 сотрудников. А те, что есть, кормят детей за зарплаты существенно ниже средних по рынку
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Во вторник, 19 сентября, заседала постоянная комиссия Кировской городской Думы по социалке.
Самыми острыми вопросами стали те, что посвящены работе МКУ «Комбинат продовольствия и социального питания».
Некоторые депутаты в открытую называют это учреждение «коррупционной кормушкой». Скандалов с ним за последние годы, действительно, было множество. Вот лишь несколько примеров: раз, два, три, четыре.
И кажется, зреют новые.
ГОРЯ(Щ/Ч)ЕЕ ПИТАНИЕ
Начали с «цельного» вопроса питания в школах. Точнее, с трех из них: 11-й, 54-й и 46-й гимназии.
- Организацией горящ... горячего питания в образовательных учреждениях города, за исключением ЛИнТеха, занимается МКУ «Комбинат продовольствия и социального питания», - начал доклад замглавы администрации Кирова Сергей Рябов.
- Можно остановить это? - прервал депутат Денис Ерохин. - Вопрос был не про это. Вопрос - с какого перепуга отдали без торгов, без конкурса на аутсорсинг питание в трех школах коммерческой организации?
Рябов вскоре перешел к сути. Сказал, что с 2020-го нагрузка на сотрудников столовых резко возросла: детей стало больше, плюс ввели бесплатное горячее питание. А вопрос с кадрами и без того стоял остро.
- Мы встали перед фактом в конце августа, - поделился Алексей Николаевич. - Мы надеялись, что повара, которые традиционно на лето увольняются, вновь придут к 1 сентября обратно. Они на работу не вернулись - спасибо, хоть предупредили. А в связи с вводом двух новых корпусов - 20-й и 24-й школы - комбинату необходимо было принять еще сотрудников.
11-я, 54-я школы и 46-я гимназия так и не были укомплектованы сотрудниками столовых. В итоге быстро «сочинили» пилотный проект - отдали питание в них на аутсорсинг. Договор с ООО «Школьное питание» заключен на месяц с возможностью дальнейшего продления.
- Сорвать организацию горячего питания мы не могли, - подытожил Рябов. - Поэтому было принято такое решение.
По данным на 1 августа, школьным столовым Кирова не хватало 114 сотрудников. Одна из основных причин очевидна: зарплаты. В среднем по городу повара получают под 40 тысяч рублей. А в школьных столовых только недавно выплаты подняли до 31 тысячи 800 рублей.
СИМАКОВ НИЧЕГО НЕ ХОЧЕТ МЕНЯТЬ
Тем не менее Ерохин продолжал: на всех школьников из федеральной казны дают по 68 рублей в сутки. А компания, нанятая по аутсорсингу, получает за обеды по 78 рублей.
- Никогда мы эту контору не сделаем эффективной из-за управления, системы закупок, складских помещений, развоза - все это громоздко, - поддержал коллегу депутат Журавлев. - Только у нас в Кирове эта структура сохранилась.
По словам Владимира Вениаминовича, подход пора менять. Первый путь - как у 28-й школы. Там школьная столовая целиком своя. Она не только обеспечивает детей и сотрудников едой, но еще и умудряется зарабатывать. Второй путь - тот, по которому пошла вся область: аутсорсинг от и до.
Глава Кирова Ковалева целиком поддержала депутатов. Во всей России только мы, по словам Елены Васильевны, не вписались в общую систему и оставили это МКУ. Тезис о «коррупционной кормушке» она тоже поддержала: Ковалева не припомнила ни одного директора комбината, который продержался бы в должности больше года.
- Я шестой год работаю - каждый год одни замечания и нарушения, - высказалась глава города. - Это не «наговорили», это по результатам проверок. Вопрос возникает: почему мы не хотим изучить, посмотреть опыт других регионов? Чего мы боимся, что комбината завтра не будет и из-за этого остановится вся жизнь? Да не остановится.
Ерохин и Журавлев не раз за время заседания предлагали ликвидировать комбинат соцпитания. Глава городской администрации Симаков же пытался так или иначе встать на сторону МКУ. Разговор с Вячеславом Николаевичем не задался.
- Если администрация уже изначально ничего не хочет менять - у нас ничего и не получится, - отрубила Ковалева. - Я, Вячеслав Николаевич, слышу это. Нежелание - на каждую фразу есть контраргумент, все не надо, все не так. Что ж, пусть остается комбинат. Но вы лично и отвечаете за его работу!
«ЭТО БАНДА!»
Следующий вопрос - тоже с цифрами.
Депутаты возмутились ценами, по которым МКУ закупило 110 тысяч килограммов сахара. Спойлер: в итоге вышло по 85 рублей за кило.
Симаков начал объяснять: мэрия получила письмо от министерства финансов. Если к 1 августу не отторговаться - деньги снимут. Поэтому чиновники запросили цены на поставку сахара у 34 фирм. Ответили 3, из поданных ими данных высчитали среднюю цену. Вышло 87 рублей за кило.
Открыли торги - заявилась лишь одна фирма. Постфактум она сбросила по 2 рубля с килограмма. Вот, якобы, и вся история.
- Андрей Березин (сеть «Глобус» - ред.) говорит, что его магазины закупают сахар по 65-69 рублей за килограмм, - возмутился Журавлев. - Откуда такая цена у вас? Нужно писать заявление, мы уже договорились с правоохранителями. По примерным подсчетам, нанесен ущерб бюджету не менее чем на 18 миллионов рублей. Это банда!
- 110 тысяч килограммов с разницей по 20 рублей, - присоединился Ерохин. - Посчитайте ущерб! Шоколадки покажутся смехом на детской площадке.
В итоге комиссия приняла по МКУ три решения:
- начать проверку от городской контрольно-счетной палаты;
- обратиться в Следком по закупу сахара;
- к ноябрю затребовать от администрации программу реформирования всей городской системы горячего питания в школах.