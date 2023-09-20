Пропали еще 18 миллионов? Кировские депутаты требуют закрыть комбинат соцпитания

Школьным столовым не хватает 114 сотрудников. А те, что есть, кормят детей за зарплаты существенно ниже средних по рынку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 19 сентября, заседала постоянная комиссия Кировской городской Думы по социалке.

Самыми острыми вопросами стали те, что посвящены работе МКУ «Комбинат продовольствия и социального питания».

Некоторые депутаты в открытую называют это учреждение «коррупционной кормушкой». Скандалов с ним за последние годы, действительно, было множество. Вот лишь несколько примеров: раз, два, три, четыре.

И кажется, зреют новые.

ГОРЯ(Щ/Ч)ЕЕ ПИТАНИЕ

Начали с «цельного» вопроса питания в школах. Точнее, с трех из них: 11-й, 54-й и 46-й гимназии.

- Организацией горящ... горячего питания в образовательных учреждениях города, за исключением ЛИнТеха, занимается МКУ «Комбинат продовольствия и социального питания», - начал доклад замглавы администрации Кирова Сергей Рябов.

- Можно остановить это? - прервал депутат Денис Ерохин. - Вопрос был не про это. Вопрос - с какого перепуга отдали без торгов, без конкурса на аутсорсинг питание в трех школах коммерческой организации?

Рябов вскоре перешел к сути. Сказал, что с 2020-го нагрузка на сотрудников столовых резко возросла: детей стало больше, плюс ввели бесплатное горячее питание. А вопрос с кадрами и без того стоял остро.

- Мы встали перед фактом в конце августа, - поделился Алексей Николаевич. - Мы надеялись, что повара, которые традиционно на лето увольняются, вновь придут к 1 сентября обратно. Они на работу не вернулись - спасибо, хоть предупредили. А в связи с вводом двух новых корпусов - 20-й и 24-й школы - комбинату необходимо было принять еще сотрудников.

11-я, 54-я школы и 46-я гимназия так и не были укомплектованы сотрудниками столовых. В итоге быстро «сочинили» пилотный проект - отдали питание в них на аутсорсинг. Договор с ООО «Школьное питание» заключен на месяц с возможностью дальнейшего продления.

- Сорвать организацию горячего питания мы не могли, - подытожил Рябов. - Поэтому было принято такое решение.

По данным на 1 августа, школьным столовым Кирова не хватало 114 сотрудников. Одна из основных причин очевидна: зарплаты. В среднем по городу повара получают под 40 тысяч рублей. А в школьных столовых только недавно выплаты подняли до 31 тысячи 800 рублей.

СИМАКОВ НИЧЕГО НЕ ХОЧЕТ МЕНЯТЬ

Тем не менее Ерохин продолжал: на всех школьников из федеральной казны дают по 68 рублей в сутки. А компания, нанятая по аутсорсингу, получает за обеды по 78 рублей.

- Никогда мы эту контору не сделаем эффективной из-за управления, системы закупок, складских помещений, развоза - все это громоздко, - поддержал коллегу депутат Журавлев. - Только у нас в Кирове эта структура сохранилась.

По словам Владимира Вениаминовича, подход пора менять. Первый путь - как у 28-й школы. Там школьная столовая целиком своя. Она не только обеспечивает детей и сотрудников едой, но еще и умудряется зарабатывать. Второй путь - тот, по которому пошла вся область: аутсорсинг от и до.

Глава Кирова Ковалева целиком поддержала депутатов. Во всей России только мы, по словам Елены Васильевны, не вписались в общую систему и оставили это МКУ. Тезис о «коррупционной кормушке» она тоже поддержала: Ковалева не припомнила ни одного директора комбината, который продержался бы в должности больше года.

- Я шестой год работаю - каждый год одни замечания и нарушения, - высказалась глава города. - Это не «наговорили», это по результатам проверок. Вопрос возникает: почему мы не хотим изучить, посмотреть опыт других регионов? Чего мы боимся, что комбината завтра не будет и из-за этого остановится вся жизнь? Да не остановится.

Ерохин и Журавлев не раз за время заседания предлагали ликвидировать комбинат соцпитания. Глава городской администрации Симаков же пытался так или иначе встать на сторону МКУ. Разговор с Вячеславом Николаевичем не задался.

- Если администрация уже изначально ничего не хочет менять - у нас ничего и не получится, - отрубила Ковалева. - Я, Вячеслав Николаевич, слышу это. Нежелание - на каждую фразу есть контраргумент, все не надо, все не так. Что ж, пусть остается комбинат. Но вы лично и отвечаете за его работу!

«ЭТО БАНДА!»

Следующий вопрос - тоже с цифрами.

Депутаты возмутились ценами, по которым МКУ закупило 110 тысяч килограммов сахара. Спойлер: в итоге вышло по 85 рублей за кило.

Симаков начал объяснять: мэрия получила письмо от министерства финансов. Если к 1 августу не отторговаться - деньги снимут. Поэтому чиновники запросили цены на поставку сахара у 34 фирм. Ответили 3, из поданных ими данных высчитали среднюю цену. Вышло 87 рублей за кило.

Открыли торги - заявилась лишь одна фирма. Постфактум она сбросила по 2 рубля с килограмма. Вот, якобы, и вся история.

- Андрей Березин (сеть «Глобус» - ред.) говорит, что его магазины закупают сахар по 65-69 рублей за килограмм, - возмутился Журавлев. - Откуда такая цена у вас? Нужно писать заявление, мы уже договорились с правоохранителями. По примерным подсчетам, нанесен ущерб бюджету не менее чем на 18 миллионов рублей. Это банда!

- 110 тысяч килограммов с разницей по 20 рублей, - присоединился Ерохин. - Посчитайте ущерб! Шоколадки покажутся смехом на детской площадке.

В итоге комиссия приняла по МКУ три решения:

- начать проверку от городской контрольно-счетной палаты;

- обратиться в Следком по закупу сахара;

- к ноябрю затребовать от администрации программу реформирования всей городской системы горячего питания в школах.