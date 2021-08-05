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Происшествия5 августа 2021 12:06

Прокуратура нашла нарушения в организации питания кировских школьников

Школьникам выдавали на обед шоколад, которого не было в меню, и который закупался по завышенной цене
Маргарита Акагиева
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Прокуратура направила материалы проверки в областной Роспотребнадзор. Фото: прокуратура Кировской области

Прокуратура направила материалы проверки в областной Роспотребнадзор. Фото: прокуратура Кировской области

В Кирове прокуратура завершила проверку в отношении комбината продовольствия и социального питания. О результатах сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, речь идет о «шоколадной» истории: комбинат закупал сладости по повышенным ценам, гораздо больше розничных. В итоге на директора завели уголовное дело, а прокуратура начала проверку. По итогам нарушения все-таки нашлись. Так, шоколад действительно приобретался по завышенной цене. Кроме того, ведомство выявило факты завышения процента калорийности питания школьников за счет сладостей - его добавили в рацион младшеклассников вопреки утвержденному меню.

Директору комбината внесли представление. Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Материалы проверки направили в региональный Роспотребнадзор для привлечения должностного и юридического лица к ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований при организации питания. Ход расследования уголовного дела, заведенного Следкомом, также находится на особом контроле ведомства.