Спинной мозг истощился до миллиметра: врачи спасли малышку с параличом рук и ног

Из-за тонкости невральных структур пришлось использовать буквально микроскопические инструменты. Фото: минздрав КО

Кировский минздрав рассказал о спасении очередной маленькой пациентки нашими врачами. Случай был по-своему уникальный: раньше считалось, что самому юному «обладателю» такой патологии 2 года. А в недавнем случае, с которым столкнулись кировские медики, девочке было всего 3 месяца.

Впрочем, обо всем по порядку.

ИСКАЛИ ГЕНЕТИЧЕСКУЮ ПАТОЛОГИЮ

Девочка из Кирова родилась, как казалось, без отклонений. Однако в 2 месяца у нее развилась тетраплегия (паралич): были утеряны функции рук и ног. Педиатр в поликлинике по месту жительства заподозрил повреждение спинного мозга и сразу направил пациентку в детскую областную больницу.

Там начали с поисков генетической патологии: думали, это может быть спинальная мышечная атрофия (СМА), но к счастью, диагноз не подтвердился.

Провели исследование на МРТ - и тогда нашли редкую патологию. У девочки выявили врожденную арахноидальную кисту шейного отдела позвоночника. Это (тоже к счастью) доброкачественное образование.

- Всего мы нашли 14 случаев такой патологии в англоязычной литературе, - рассказал нейрохирург Эдуард Сырчин. - Самому маленькому пациенту с таким диагнозом было 2 года, нашей девочке - 3 месяца.

МИЛЛИМЕТРОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

Нейрохирурги оценили свои возможности и решили оперировать малышку.

Из-за кисты спинной мозг девочки истощился до миллиметра, хотя в норме это должны быть 6-7 миллиметров.

Врачи провели ювелирную операцию: вскрыли и дренировали полость кисты. Несмотря на то, что все невральные структуры очень маленькие, врачи под увеличительной техникой и используя инструменты толщиной в 2 миллиметра сделали все как надо.

Сами врачи называют случившееся чудом: всего через несколько дней у девочки снова стали двигаться ноги и (отчасти) руки. Но это только начало: впереди несколько курсов реабилитации. Медики рассчитывают, что у малышки целиком восстановится подвижность конечностей.

- Безмерно благодарю нейрохирурга Сырчина Эдуарда Федоровича и врача-неонатолога Тиунову Татьяну Геннадьевну! - написала мама малышки. - Это огромное счастье, что такие компетентные, умелые и талантливые, неравнодушные люди работают именно там, где они больше всего нужны!».