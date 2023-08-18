Двор детской областной больницы украсили резными фигурами

Теперь здесь есть ученый кот. Фото: минздрав КО

«Сказочный городок» появился на территории Кировской детской областной больницы.

Ранее здесь расписали стены помещений и фасада. А «городок» стал последним штрихом украшения.

Теперь во дворе больницы появились фигуры Русалочки, Емели с щукой, Маши и медведя, ученого кота. Плюсом поставили беседку необычной формы.

Все фигуры сделал мастер Константин Лайко (Вятские Поляны), а беседку - Алексей Наймушин (Киров), - сообщает минздрав региона.

Сегодня же появились и снимки дома на МОПРа, на фасаде которого теперь красуются лошади.