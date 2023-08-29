«Ярмарка чудес»: как украсят Театралку к Новому году-2024 [фото]

Обещают все - елку, горки, каток, праздничное освещение, ярмарку и пр.

Во вторник, 29 августа, в администрации Кирова в первый раз обсудили оформление города к Новому году-2024.

«Комсомолка» делится деталями и эскизами проекта.

«ЯРМАРКА ЧУДЕС»

Задача - сделать экономичное, но эффектное, нарядное, удобное пространство для праздника. Поэтому большую часть украшений взяли с прошлых лет.

По новой концепции городок на Театралке назовут «Ярмаркой чудес».

Главное украшение - 20-метровая елка. Ее, помимо шаров и гирлянд, задекорируют световым шатром.

Сквер с фонтаном тоже обещают украсить световыми деталями.

Не обойдется и без скульптур Деда Мороза и Снегурочки. Горок, кстати, будет немного - всего две.

Власти планируют открыть здесь и ярмарку: 6 домиков для торговли и прогулочную зону вокруг них.

Глава Кирова Ковалева предлагает сэкономить на оформлении - взять ледовые блоки. Идея, конечно, проверена временем, но косяки в ее реализации случались уже не раз.

И да, каток тоже обязательно зальют. Рядом будут фотозона и световая композиция «Хлынов - Вятка - Киров».

Сити-менеджер Симаков же предлагает продолжить использовать ретро-троллейбусы, один из которых украшал фестиваль «АРТ САД». Их можно украсить по-новогоднему и также выставить на Театральной площади.

К центру площади будут вести световые арочные тоннели. И вообще с праздничным освещением обещают поработать как следует.

НЕ ТОЛЬКО ТЕАТРАЛКА

В других точках тоже будет новогоднее убранство.

Так, праздничное освещение должны смонтировать на набережной Грина, в парках, на самых крупных пешеходных участках.

Возможно, на привокзальной площади тоже появится елка. По мнению Ковалевой, город сразу должен встречать гостей новогодним настроением.

Традиционно к украшению призовут и предприятия - будут предлагать оформить к Новому году свои здания и территории.

КСТАТИ

Общегородские катки должны появиться в Гагаринском и Кочуровском парке, на стадионе в Коминтерне и нововятском парке ЛПК.

Задача чиновников - сделать смету, отторговаться в начале октября и завершить большую часть работ по оформлению города к 9 декабря.