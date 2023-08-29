«Ярмарка чудес»: как украсят Театралку к Новому году-2024 [фото]

Обещают все - елку, горки, каток, праздничное освещение, ярмарку и пр.
Во вторник, 29 августа, в администрации Кирова в первый раз обсудили оформление города к Новому году-2024.
«Комсомолка» делится деталями и эскизами проекта.
«ЯРМАРКА ЧУДЕС»
Задача - сделать экономичное, но эффектное, нарядное, удобное пространство для праздника. Поэтому большую часть украшений взяли с прошлых лет.
По новой концепции городок на Театралке назовут «Ярмаркой чудес».
Главное украшение - 20-метровая елка. Ее, помимо шаров и гирлянд, задекорируют световым шатром.
Сквер с фонтаном тоже обещают украсить световыми деталями.
Не обойдется и без скульптур Деда Мороза и Снегурочки. Горок, кстати, будет немного - всего две.
Власти планируют открыть здесь и ярмарку: 6 домиков для торговли и прогулочную зону вокруг них.
Глава Кирова Ковалева предлагает сэкономить на оформлении - взять ледовые блоки. Идея, конечно, проверена временем, но косяки в ее реализации случались уже не раз.
И да, каток тоже обязательно зальют. Рядом будут фотозона и световая композиция «Хлынов - Вятка - Киров».
Сити-менеджер Симаков же предлагает продолжить использовать ретро-троллейбусы, один из которых украшал фестиваль «АРТ САД». Их можно украсить по-новогоднему и также выставить на Театральной площади.
К центру площади будут вести световые арочные тоннели. И вообще с праздничным освещением обещают поработать как следует.
НЕ ТОЛЬКО ТЕАТРАЛКА
В других точках тоже будет новогоднее убранство.
Так, праздничное освещение должны смонтировать на набережной Грина, в парках, на самых крупных пешеходных участках.
Возможно, на привокзальной площади тоже появится елка. По мнению Ковалевой, город сразу должен встречать гостей новогодним настроением.
Традиционно к украшению призовут и предприятия - будут предлагать оформить к Новому году свои здания и территории.
КСТАТИ
Общегородские катки должны появиться в Гагаринском и Кочуровском парке, на стадионе в Коминтерне и нововятском парке ЛПК.
Задача чиновников - сделать смету, отторговаться в начале октября и завершить большую часть работ по оформлению города к 9 декабря.