Где покататься на коньках в Кирове в 2023 году: адреса бесплатных катков в новогодние праздники

Для кировчан будут работать несколько бесплатных катков. Фото: Андрей АБРАМОВ

Новогодние праздники уже на носу! Активный отдых – неотъемлемая часть праздника у кировчан, и очень многие в выходные идут на каток. Тем более что во всех районах города подготовлены бесплатные площадки. «Комсомолка» узнала, где покататься на коньках в новогодние праздники-2023 в Кирове. Бежим кататься!

ОБЩЕГОРОДСКИЕ КАТКИ

В 2022 году в Кирове залили пять общегородских катков:

- Театральная площадь;

- парк имени Гагарина (Казанская, 93а);

- Кочуровский парк (Маршала Конева, 10);

- парк ЛПК (Нововятск, Парковая, 1а);

- Коминтерн (стадион, Павла Корчагина, 39).

Прокат коньков работает в парках ЛПК, Кочуровском, Гагаринском и на стадионе в Коминтерне.

В горадминистрации уточнили, что на прошлой неделе из-за оттепели пострадало качество льда. При очередном похолодании подрядчик провел заливку и выровнял поверхность на всех катках. Сейчас площадки уже открыты для посетителей. Подрядчик будет постоянно следить за состоянием катков и содержать их.

Вход на общегородские катки бесплатный.

НОВАЯ ПЛОЩАДКА

Еще один каток открывается 2 января 2023 года в парке у Дворца творчества - Мемориал. Как сообщили в областном правительстве, на площадке расположится первый в городе физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Рабочие также зальют ледовую площадку, где все желающие смогут покататься на коньках или арендовать ее для хоккейных тренировок.

Стоит отметить, что в ФОКОТ будет работать прокат инвентаря – но только после новогодних праздников, так что идем со своими коньками.

С 9 января и до конца зимы комплекс будет работать по следующему графику:

- массовые катания: пн-пт с 16.00 до 20.00, сб-вс с 11.00 до 20.00;

- хоккей: пн-пт с 20.00 до 22.00, сб-вс с 09.00 до 11.00 и с 20.00 до 22.00.