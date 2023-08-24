Третий в России дождевой сад почти готов

Старенький троллейбус - центр фестивальной фотозоны. Фото: киров.рф

В сквере Борцам революции готовятся к фестивалю «АРТ-САД»: 25-27 августа здесь будут презентовать «зеленые» проекты и проводить мастер-классы.

Почти завершены работы по созданию дождевого сада. Он, напомним, станет первым в Кирове и всего третьим в России. Это большая клумба-дождеприемник с цветами и кустарниками.

А в центре фотозоны для гостей фестиваля поставили ретро-троллейбус. Его, по данным администрации Кирова, выпустили в 1953 году. Троллейбус - экологичный транспорт, что «соответствует концепции мероприятия».