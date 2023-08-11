Воду в центре Кирова будет собирать не ливневка, а клумба

Если опыт окажется удачным, таких садов станет больше. Фото: киров.рф

Первый в Кирове (третий в России) дождевой сад появится в сквере Борцам революции. Его создает городской отдел зеленого строительства.

Часть сквера летом подтапливают поверхностные воды. Этот участок и отдают под сад: здесь заменили часть грунта, а сейчас делают многослойную конструкцию, которая будет фильтровать и уводить воду в колодцы. Сверху появятся цветы и кустарники. То есть это большая клумба с функцией дождеприемника.

Проект готовят к фестивалю ландшафтного дизайна, который откроют 25 августа. Центральной темой как раз будут выставочные соды.

Если дождевой сад в сквере будет работать хорошо, то со временем таких альтернатив ливневкам сделают больше.