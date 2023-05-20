Киров украсят бархатцами, петуниями и вербеной

Цветы будут высаживать в цветники и вазоны, комбинировать с кустарниками и многолетниками. Фото: vk.com/public_green_kirov

Стало известно, какими цветами будут украшать Киров в ближайшее время. Информацией поделился городской отдел зеленого строительства.

Недавно состоялась поставка однолетних цветов, которые будут высаживать в цветники, в переносные конструкции и вазоны. С многолетниками и кустарниками будут комбинировать бархатцы, петунию, сальвию, алиссум, цинерарию, целозию, вербену и лобелию.

- Такое комбинирование мы делаем для создания яркого цветения в течение всего сезона, а кустарники и многолетники дадут структуру, - рассказали в ведомстве.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове готовят к реконструкции сквер Художников.