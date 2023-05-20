В Кирове сквер Художников готовят к реконструкции

В сквере предполагается провести озеленение, установку фонтана и многое другое. Фото: vk.com/public_green_kirov

В Кирове готовят к реконструкции сквер Художников. Об этом рассказали в городском отделе зеленого строительства.

Согласно проекту, в сквере восстановят фонтан, создадут парковое освещение. Предполагается как сохранение уже существующих зеленых насаждений, так и появление новых. Как сообщают специалисты, есть запрос на высадку красивоцветущих кустарников и создание фотозон.

- Благодаря усилиям многих горожан сквер будет развиваться! - добавили в отделе зеленого строительства.

Напомним, ранее мы также сообщали, что в Кирове на месте снесенного дома на Казанской обустроят сквер, а в районе дома №20 по этой же улице планируется разбить яблоневый сад.