В Кирове высадят яблоневый сад

Благоустроить территорию планируют в текущем году. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове на Казанской высадят яблоневый сад. Об этом сообщили в теруправлении по Первомайскому району.

С идеей выступила инициативная группа. Разбить яблоневый сад планируется в районе дома №20 по Казанской. Эту территорию облагораживают уже несколько лет: на ней оборудовали спортплощадку, высадили деревья, а сейчас готовятся обустроить место с уличными тренажерами, на которых смогут заниматься маломобильные кировчане.

Сейчас УДПИ разрабатывает дендрологический план, который предусмотрит не только высадку деревьев, но и появление цветников. Благоустроить территорию планируется уже в 2023 году.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове на месте снесенного дома на Казанской обустроят сквер.