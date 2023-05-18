На Казанской будет не многоэтажка, а сквер - Симаков

Сквер доделают ко дню семьи, любви и верности. Фото: телеграм-канал Вячеслава Симакова

В Кирове снесли дом на улице Казанской, 63. Здесь обустроят сквер.

- Каждый раз, когда на том или ином участке начинаются строительные работы, жители беспокоятся, не будет ли тут построен высотный дом, - написал в своем телеграм-канале глава администрации Кирова Вячеслав Симаков. - Сегодня побывал на месте снесенного дома по улице Казанской, где начались подготовительные работы.

На указанном месте обустроят «сквер семьи»: уберут аварийные деревья, проведут гидропосев. Упор сделают на многолетние растения, в частности, на ивы.

Закладка сквера запланирована на 29 мая, окончание работ - на июль (день семьи, любви и верности).

- Желающих помочь я также призываю к участию, - подытожил Вячеслав Николаевич.