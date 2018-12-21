Утка-шпатель, рыба и водоросли: что находили кировчане в ледовом городке на «Театралке»
Вчера в соцсетях кировчане обсуждали оформление ледового городка на Театральной площади. Напомним, на фотографиях пользователи разглядели утку, застывшую в одном из блоков льда. Однако, как выяснилось, это была вовсе не мертвая птица, а обычный шпатель, забытый строителями.
Фото: архив «КП»
Напомним, это не первый подобный случай. В 2014 году в ледяных кубиках на «Театралке» нашли пузыри воздуха и рыбу, а в 2016 году - речные водоросли.
Фото: pikabu.ru/@Zimandias
В администрации Кирова тогда подчеркивали, что лед для городка берут в природном озере - стало быть, рыба и водоросли вмерзли в лед до того, как его вынули из водоема.
Фото: 1istochnik.ru