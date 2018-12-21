2018-12-21T15:22:34+03:00
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Утка-шпатель, рыба и водоросли: что находили кировчане в ледовом городке на «Театралке»

Ледяные кубики на главной площади города не в первый раз попали в объективы фотографов
Александр ЧАРУШИН
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Фото: архив «КП»Фото: архив «КП»
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Вчера в соцсетях кировчане обсуждали оформление ледового городка на Театральной площади. Напомним, на фотографиях пользователи разглядели утку, застывшую в одном из блоков льда. Однако, как выяснилось, это была вовсе не мертвая птица, а обычный шпатель, забытый строителями.

Фото: архив «КП»

Фото: архив «КП»

Напомним, это не первый подобный случай. В 2014 году в ледяных кубиках на «Театралке» нашли пузыри воздуха и рыбу, а в 2016 году - речные водоросли.

Фото: pikabu.ru/@Zimandias

Фото: pikabu.ru/@Zimandias

В администрации Кирова тогда подчеркивали, что лед для городка берут в природном озере - стало быть, рыба и водоросли вмерзли в лед до того, как его вынули из водоема.

Фото: 1istochnik.ru

Фото: 1istochnik.ru

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