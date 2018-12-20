На Театральной площади нашли шпатель в ледяной скульптуре
Кировчане предположили, что силуэт очень похож на птицу
По силуэту сразу и не определить, что же там вмерзло в лед. Фото: Архив «КП»
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Главная площадь области уже почти готова к празднованию Нового года. Елка стоит, иллюминацию подключили, ледяные фигуры построили. Видимо, помня о позапрошлогодней рыбке в ледяном блоке, кировчане решили осмотреть скульптуры и на этот раз.
В одной из ледяных фигур жители обнаружили силуэт. По первому впечатлению могло показаться, что это утка. В социальных сетях кировчане уже обсудили этот инцидент.
«Комсомолка» отправилась на Театральную площадь, чтобы удостовериться, что же это на самом деле.
Рабочие на наш вопрос о том, что же там в ледяном блоке замерзло, ответили: «Шпатель».