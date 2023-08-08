Не защитила от насилия: в Кировской области инспектора ПДН осудили за халатность в работе с женщиной, убившей ребенка

Трагедия произошла за несколько дней до Нового 2022 года. Фото: СУ СКР по Кировской области

В самом конце декабря 2021 года в одной из квартир Кирово-Чепецка обнаружили тело 10-месячной девочки. Правда вскрылась очень быстро: малышку убила собственная мать. Однако впоследствии выяснилось, что всего этого можно было избежать, поспособствуй ситуации один-единственный человек.

ЗАБИЛА РЕБЕНКА НАСМЕРТЬ

Как было сказано выше, трагедия произошла в конце 2021 года - 29 декабря. В момент обнаружения страшной находки в квартире находились мать девочки и ее сожитель. Подозрения сразу пали на них в первую очередь. По факту трагедии возбудили уголовное дело, в рамках которого провели ряд экспертиз.

Следователи установили, что гибель малышки была насильственной, и в том действительно виновна мать. Она, будучи пьяной, избила девочку так, что та не выдержала. Ведомства называют это «смертельными телесными повреждениями». Суд над женщиной прошел в июне 2022 года, и горе-родительница получила 17 лет колонии.

Тем же временем, как обычно бывает в таких случаях, велась проверка исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Доподлинно известно было, что семья состояла на профилактическом учете как неблагополучная. Тут-то и выяснилось, что трагедии могло бы и не быть, если бы не халатность одного из сотрудников.

МОЖНО БЫЛО ИЗБЕЖАТЬ?

Как сообщает Следком, ранее у женщины было два ребенка. Ее привлекали к административной ответственности из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. У чепчанки был девятилетний сын, которого она неоднократно истязала. Семье придали статус находящейся в социально опасном положении и организовали с ней межведомственную профилактическую помощь. Ребенка же изъяли и поместили в соцучреждение, а малышка осталась с матерью.

За проведение профработы с женщиной была ответственна инспектор ПДН, должностное лицо отдела по делам несовершеннолетних чепецкого подразделения полиции. Следком утверждает: женщина знала о том, что девочка находится в опасности, что ее мать пьет, что за ребенком не осуществляют должный уход и присмотр.

- Находясь на рабочем месте и при непосредственных своих выездах по месту жительства семьи, она, ненадлежащим образом исполняя свои должностные обязанности, не приняла должных мер к обеспечению соблюдения прав и законных интересов малолетней, защите прав последней от физического и психического насилия, грубого обращения, - сообщает ведомство.

Проще говоря, ничего не сделала. Хотя малышку можно было забрать из семьи, как и старшего сына. И в итоге произошла страшная трагедия.

УСЛОВНЫЙ СРОК

Инспектора признали виновной в халатности, повлекшей по неосторожности гибель человека. Ее приговорили к году лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Кроме того, женщина еще год не сможет занимать должности в системе правоохранительных органов.

В итоге все виновные понесли наказание. Соответствующее или нет - решать не нам. Ребенка можно было спасти, но не спасли.

Вот и все.