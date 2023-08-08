В Кирово-Чепецке инспектора ПДН осудили за халатность, ставшую причиной смерти ребенка

Недавно инспектору вынесли приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирово-Чепецке осудили инспектора ПДН за халатность, ставшую причиной смерти ребенка. Подробности сообщает областной Следком.

ЧП случилось 29 декабря 2021 года: в одной из квартир Чепецка нашли труп 10-месячной девочки. В ходе расследования выяснилось, что к убийству причастна собственная мать малышки. Кроме того, оказалось, что ранее в семье был еще один ребенок - девятилетний мальчик. Его ранее забрали и поместили в специальное учреждение, поскольку родительница истязала его.

Как удалось узнать, за проведение профилактических мер с семьей была ответственна местный инспектор ПДН. Она знала, что мать девочки и после изъятия первого ребенка не выполняет свои обязанности как следует и постоянно пьет. В результате в конце декабря пьяная родительница убила свою дочь.

Инспектора обвинили в преступной халатности. На днях состоялся суд, который признал ее виновной и приговорил к году лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Ей также на год запретили занимать должности в системе правоохранительных органов.