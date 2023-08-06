Собрали 22 миллиарда, потратили треть. О реализации кировских нацпроектов-2023

Сейчас регион не все строит и ремонтирует в срок. Фото: kirovreg.ru

Контрольно-счетная палата (КСП) Кировской области проверила, что за минувшие месяцы в Кировской области успели сделать по национальным проектам.

По итогу аудиторы сообщили о множестве проблем. «Комсомолка» делится их отчетом.

НЕ УСПЕВАЕМ ТРАТИТЬ

Нацпроектов 11, по ним в Кировской области реализуют 47 региональных проектов (еще один - 48-й - собственный, не по общероссийскому типажу).

На 1 июля для их воплощения выделили 22 миллиарда 88 миллионов рублей. При этом за первые полгода успели потратить лишь 7 миллиардов 413 миллионов рублей (33,6% от годового плана).

Легче всего деньги идут по БКД (1,7 миллиарда рублей), «Здравоохранению» (1,64 миллиарда), «Демографии» (1,43 миллиарда) и «Образованию (1,17 миллиарда).

Однако при этом лишь по 3 направлениям работают полным ходом:

- «Капитальный ремонт и обновление инфраструктуры общеобразовательных организаций Кировской области» - потратили уже 100% от плана, все работы на 2023 завершены;

- «Международная кооперация и экспорт» (63,1%);

- «Экология» (58,1%).

По двум направлениям израсходовано меньше трети: это БКД (27,6%) и «Жилье и городская среда» (20,8%). Но это те нацпроекты, работы по которым будут массово сдавать в конце августа и сентябре. По одному ремонтируют и строят дороги, по другому делают коммунальные сети, возводят дома для переселенцев, занимаются благоустройством территорий.

С ОТКЛОНЕНИЯМИ

По итогам полугодия КСП предупреждает о рисках несвоевременного достижения результатов и показателей сразу по нескольким проектам. Это «Создание современных школ в Кировской области», «Чистая вода в Кировской области», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Кировской области», «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области».

На год намечено 186 показателей, которые нужно достичь. За полгода достигли 120 (менее двух третей от плана). По 19 есть отклонения, еще по 53 нарушаются помесячные планы.

Проблемы хронические - те же, что были во все предыдущие годы исполнения нацпроектов:

- проекты и документы делают некачественно и не в срок;

- отменяются торги;

- подрядчики ненадлежащим образом исполняют свои обязательства по контрактам.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Буквально пару дней назад реализацию нацпроектов-2023 в Кировской области губернатор Соколов обсуждал с зампредом правительства РФ Хуснуллиным. И Марат Шакирзянович говорил, что по большинству из них регион в «зеленой зоне». Как такое возможно в свете отчета КСП, загадка.