«Сделаем жизнь кировчан лучше!». О последних работах, проделанных в рамках федеральных программ

Национальные проекты направлены на улучшение жизни в регионе. Фото: Анастасия Николаенко

Национальные проекты - это масштабная планомерная работа, нацеленная на то, чтобы у каждого была интересная доходная работа, хорошее образование, комфортное жилье, благоустроенные города и поселки.

«Комсомолка» собрала для вас последние сведения о реализации программ в нашем регионе

САРКОФАГ НАД ПОЛИГОНОМ

в Кирове, в поселке Костино, продолжается рекультивация старой городской свалки - крупнейшего объекта накопленного вреда в регионе. Отходы сюда свозили на протяжении 45 лет - с 1973 по 2018 годы (вначале объект работал как городская свалка, а с 2006 года – как полигон). Общий объем накопленных отходов составляет 3,17 млн кубических метров.

Работы на объекте ведутся в рамках национального проекта «Экология». На рекультивацию крупнейшей в регионе свалки выделено свыше двух миллиардов рублей. Работы ведет федеральная компания «РЭО». Субподрядчик - ООО «Стройинжсервис-2».

- Рекультивация в Костине разделена на два этапа. Полностью завершить работы планируем к 1 ноября 2024 года, - рассказал представитель подрядчика. - Сейчас ведется механизированное формирование тела свалки. Уже завершено обводнение территории: устроены канавы для сбора фильтрата, чтобы исключить его выход за пределы объекта. Затем свалка будет закрываться специальной мембраной, на которую уложат плодородный слой земли. В следующем году здесь появятся очистные сооружения, будут установлены факелы.

Работы на свалке в Костине ведутся в рамках национального проекта «Экология». ФОТО: правительство Кировской области

В управлении капитального строительства Кирова уточнили, что все работы ведутся в соответствии с графиком, необходимые материалы для выполнения техзадания закуплены.

Заместитель министра охраны окружающей среды области Ольга Женихова добавила, что после окончания работ за территорией полигона будет вестись постоянное наблюдение. После того как органические отходы уничтожатся, освободившуюся землю можно будет вовлекать в хозяйственный оборот.

- Над свалкой создадут саркофаг, который исключит воздействие осадков на объект, попадание фильтрата в почву и другие возможные загрязнения близлежащей территории, - отметила Ольга Васильевна.

Добавим, что сейчас ведутся работы по рекультивации еще трех свалок: двух в Малмыже и одной в Омутнинске.

«МЫ ИЩЕМ МОЛОДЕЖЬ!»

В Кирове состоялась Всероссийская ярмарка трудоустройства, организованная при поддержке национального проекта «Демография».

Мероприятие развернулось на 41 площадку. Более 200 работодателей предложили соискателям свыше 5000 вакансий. Особое место на ярмарке заняли предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые сейчас остро нуждаются в квалифицированных специалистах.

- Треть представленных вакансий - рабочие места в сфере ОПК, - подчеркивает начальник УГСЗН Кировской области Руслан Бондарчук. - Наша задача - обеспечить предприятия региона квалифицированными сотрудниками и помочь людям найти достойную работу.

Ярмарка вакансий развернулась на 41 площадку. ФОТО: правительство Кировской области

Со своей стороны служба занятости не только организовала площадку для взаимодействия работодателей и соискателей, но и подробно рассказала потенциальным работникам о преимуществах трудоустройства в промышленности.

- Главная целевая аудитория для нас - выпускники и молодежь: именно их мы ждем в качестве молодых специалистов, - комментирует заместитель начальника отдела управления персоналом «Кировский завод «Маяк» Ольга Катаева. - На нашем предприятии ведется активная молодежная политика. Это не только высокая заработная плата, но и предоставление жилья иногородним работникам, а также профобучение за счет завода.

Отдельным сектором на мероприятии стала ярмарка вакансий для подростков. Летом это особенно актуально, так как многие школьники и студенты стремятся подработать во время каникул. Только на основной площадке города Кирова были представлены вакансии 16 работодателей, готовых принять несовершеннолетних работников.

Также для участников ярмарки был организован телемост, во время которого соискатели из отдаленных районов области смогли пройти собеседования у ведущих работодателей региона.

«ДОЛЕВОЕ» ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

В Кирове, в переулке Березниковский, 36 и 36 корпус 1, 38 и 38 корпус 1, строится комплекс жилых домов, в которых приобретены квартиры для переселения граждан из аварийного жилья.

- Ранее для расселения использовали механизмы выкупа аварийного жилья, строительство нового или приобретения квартир на вторичном рынке. По поручению заместителя председателя правительства Кировской области Алексея Жердева был задействован еще один механизм - заключение договоров долевого участия. Договор заключен с застройщиком, который возводит дома, на приобретение в них квартир. Средства в полном объеме перечислены на эскроу-счета. После завершения строительства и сдачи дома в эксплуатацию застройщик получит средства, - поясняют в министерстве строительства Кировской области.

В четырех новостройках в переулке Березниковском приобретено 405 квартир для переселения граждан из аварийного жилья.

Министерство строительства контролирует ход работ.

- Завершено возведение коробки зданий. В одном из домов выполняется устройство фасадной конструкции, в остальных эти работы завершены. В ближайшее время планируется приступить к благоустройству территории. Идет внутренняя отделка и прокладка инженерных коммуникаций. На объектах имеется необходимое количество строительных материалов, укомплектован штат рабочих, - подчеркивают в ведомстве.

Добавим, что строительство должны закончить до конца года.