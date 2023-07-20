Кировская область вышла из аутсайдеров по реализации нацпроектов по итогам 2022 года

После выхода на более высокие позиции по реализации нацпроектов Кировская область получила дополнительные средства. Фото: kirovreg.ru

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в мае минувшего года Кировская область оказалась в красной зоне по исполнению капиталоемких проектов - «Формирование комфортной городской среды», «Чистая вода», «Жилье», «Дорожная сеть» и другие. К концу года удалось выйти на более высокие позиции.

В связи с этим федеральный центр увеличил суммы дотаций на исполнение нацпроектов. Так, в начале года на эти цели было предусмотрено 16,8 миллиарда рублей. К концу года сумма выросла до 24,7 миллиарда.

К примеру, весной удалось договориться с Минпросвещения РФ о восстановлении неиспользованных средств 2021 года. 2,6 миллиарда направили на строительство школ в Кирове и детского сада-яслей в городе Советске. 100 миллионов от Минздрава РФ ушли на укрепление первичного медицинского звена. Еще 200 миллионов рублей получилось привлечь на благоустройство территорий, на переселение из аварийного жилья - 1,5 миллиарда.