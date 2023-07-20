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НовостиОбщество20 июля 2023 10:16

Кировская область вышла из аутсайдеров по реализации нацпроектов по итогам 2022 года

Это позволило привлечь дополнительное финансирование
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
После выхода на более высокие позиции по реализации нацпроектов Кировская область получила дополнительные средства. Фото: kirovreg.ru

После выхода на более высокие позиции по реализации нацпроектов Кировская область получила дополнительные средства. Фото: kirovreg.ru

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в мае минувшего года Кировская область оказалась в красной зоне по исполнению капиталоемких проектов - «Формирование комфортной городской среды», «Чистая вода», «Жилье», «Дорожная сеть» и другие. К концу года удалось выйти на более высокие позиции.

В связи с этим федеральный центр увеличил суммы дотаций на исполнение нацпроектов. Так, в начале года на эти цели было предусмотрено 16,8 миллиарда рублей. К концу года сумма выросла до 24,7 миллиарда.

К примеру, весной удалось договориться с Минпросвещения РФ о восстановлении неиспользованных средств 2021 года. 2,6 миллиарда направили на строительство школ в Кирове и детского сада-яслей в городе Советске. 100 миллионов от Минздрава РФ ушли на укрепление первичного медицинского звена. Еще 200 миллионов рублей получилось привлечь на благоустройство территорий, на переселение из аварийного жилья - 1,5 миллиарда.