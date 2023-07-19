«Вятавтодор» = долги. С кого спрос - с предприятия или с правительства?

АО копит долги, с трудом обновляет технику и... продолжает «за так» катать и содержать правительственные лица Фото: Яндекс.Карты

В среду, 19 июля, гендиректор АО «Вятавтодор» Алексей Вепрев отчитался в работе компании. Коротко о главном: ошибки признают, иномарку возвращают, будет взыскание - значит будет.

«Комсомолка» рассказывает, как депутаты Заксобрания Кировской области «пытали» руководителя предприятия.

ЧТО РАССКАЗАЛ ВЕПРЕВ

Работа «Вятавтодора» за 2022 год и истекший период 2023 года:

- В 2022 году АО получило 12,4 миллиарда рублей. Само исполнило 8,2 миллиарда, в субподряд отдало 2,5 миллиарда. Основной субподрядчик - «Энерготранс-С» (1,2 миллиарда);

- работали 10 дорожных управлений (филиалов) и 29 участков в районах и округах Кировской области. Работников 1 787 человек. Есть свои заводы, обеспечивающие потребность «Вятавтодора» в асфальтобетонной смеси. В ближайшие 3 года построят еще 3 завода;

- выручка за 2022 - 8 миллиардов 225 миллионов рублей, рост - 54%. Чистая прибыль - 133 миллиона рублей;

- построили и отремонтировали 328 километров дорог. Обслуживают 12,4 тысячи километра дорог;

- в 2022 году перевозили отходы - это и была немалая часть чистой прибыли. В нынешнем году перестали, ведь это непрофильная для АО деятельность. Отдали «Куприту»;

- в 2023 году уже получили 14,02 миллиарда рублей из бюджета.

- За 2022 удалось сделать достаточно много, - заявил Вепрев. - Были ошибки, имеем смелость их признать. Учли минусы и недоработки, на которые в том числе указывала КСП. Произведена смена руководства «Вятавтодора». Что касается поручений губернатора - в отношении руководителя произведено служебное расследование. Приобретенный автомобиль возвращен без финансовых потерь. Вопрос о дисциплинарном взыскании руководителю вынесено на повестку совета директоров.

- Это взыскание вам? - уточнили депутаты.

- Да, это мне, - ответил Вепрев.

ЧТО РАССКАЗАЛ СУНЦОВ

Аудитор Контрольно-счетной палаты (КСП) Кировской области Евгений Сунцов сделал акцент на других деталях:

- да, в 2022 году у «Вятавтодора» была чистая прибыль. Но в то же время кредиторская задолженность выросла на 600 миллионов рублей (до 1 миллиарда 350 миллионов рублей);

- 3 иномарки из парка «Вятавтодора» используются чиновниками правительства Кировской области. Расходы также несет АО;

- 5 сотрудников «Вятавтодора» фактически работают в министерстве транспорта и подведомственных учреждениях. Расходы АО на их зарплаты и содержание за январь-май - 1,2 миллиона рублей;

- в 2023 планируется снижение выручки на 8%;

- основная угроза предприятию - рост конкуренции и сильный износ техники. Обновлять парк могут только в кредит и лизинг, лишь частично инвестируя самостоятельно. Потребность только на дорожную технику - 2 миллиарда рублей;

По словам Сунцова, «Вятавтодору» нужен комплекс мер по финансовому оздоровлению. Это уже докладывали правительству и министерству транспорта весной, но ничего сделано не было.

С КОГО МОЖНО СПРОСИТЬ - ТЕХ НЕТ

К дискуссии подключились депутаты.

Альберта Бикалюка интересовал отказ от перевозки мусора.

Сергея Мамаева - кадры (множество замов гендиректора), покупка элитной иномарки, судьба филиалов и участков в районах, а также заход в регион питерского субподрядчика «Возрождение» с минимальным количеством приписанных сотрудников.

- Не все вопросы к «Вятавтодору», - ответил Вепрев. - С «Возрождением» на данный момент нет никаких договорных отношений. Никто не будет сокращать дорожные управления. Речи не стоит о том, чтобы срезать старые асфальтобетонные заводы и сдавать в металлолом. Да, новый асфальт по ГОСТу некоторые из них делать не могут, но сейчас делают органоминеральные смеси.

Комментировать историю с покупкой KIA Вепрев в дальнейшем отказался. Вместо этого рассказал о 5-летнем дорожном плане региона: на его основании готовится и «долгая» концепция развития «Вятавтодора». Ее к концу года представят руководству региона.

- Мы пытаем руководителя предприятия, который 2-3 месяца работает, - подытожил депутат Владимир Понарьев. - Пытаемся выведать какую-то информацию у него. Предлагаю крупными буквами написать: представителям правительства Кировской области нужно присутствовать на таких докладах. Потому что те, с кого можно спросить, - их нет.