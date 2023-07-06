Гендиректора «Вятавтодора» пересадят с элитной иномарки на отечественное авто

Предприятие будет использовать российский автомобиль, купленный ранее Фото: Александр ГЛУЗ

Несколько дней назад в телеграм-каналах появились данные о закупке «Вятавтодором» элитного внедорожника корейского производства за 8 миллионов рублей.

Об этой покупке стало известно руководству региона. Власти оказались против таких трат и поручили разобраться в ситуации.

Сегодня стало известно, что иномарку продадут, а полученные деньги потратят на дорожную технику. СМИ со ссылкой на зампреда правительства Кировской области Алексея Жердева пишут, что гендиректор «Вятавтодора» получит дисциплинарное взыскание. Компания будет использовать автомобиль отечественного производства из тех, что уже есть в автопарке предприятия. Это сообщение «Комсомолке» подтвердили в пресс-службе правительства.

Ранее стало известно, что сотрудников бухгалтерии одного из министерств в правительстве Кировской области оставили без премий по итогам аудиторской проверки.