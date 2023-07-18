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Общество18 июля 2023 2:00

Четвертый год потрясений: будет ли еще «штормить» рынок труда Кировской области

Список открытых вакансий растет гораздо быстрее, чем число резюме от ищущих работу
Петр МАКСИМОВ
Рекрутеры сейчас борются даже за студентов. Работники нужны всем

Рекрутеры сейчас борются даже за студентов. Работники нужны всем

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомолка» выяснила, какие проблемы сейчас отмечаются на кировском рынке труда. Дисбаланс системы образования, последствия пандемии, «смешной» уровень безработицы - …

Впрочем, обо всем по порядку.

БОРЮТСЯ ДАЖЕ ЗА СТУДЕНТОВ

Владимир Путин на ПМЭФ-2023 рассказал о рекордно низкой безработице. По мнению президента, этим можно по праву гордиться.

- Однако у этого достижения есть и обратная сторона медали, - отметил Путин. - Это трудности, связанные с подбором сотрудников и дефицитом кадров.

Специалисты по подбору персонала были рады услышать эти мысли от президента.

- Безработицы в России практически нет, и это проблема, - призналась директор филиала hh.ru Поволжье Ольга Брылева. - Наконец-то власти и об этом говорят! Потому что 3% ищущих работу - это практически нисколько!

Да, по замерам сервиса HeadHunter, безработица и в России, и в Поволжье, и конкретно в Кировской области уже давно остается на относительно невысоком уровне.

- Сейчас многие компании борются даже за студентов, - прокомментировала Брылева. - В регионах Поволжья молодые люди сами выбирают, даже «копаются» в вариантах, куда пойти работать. В выигрыше те, кто предлагает больше денег и те, у кого лучше, интереснее бренд.

Еще относительно недавно молодежи среди работников было свыше 13 миллионов человек, сейчас - всего 7 миллионов. В Кирове этот спад особенно заметен в возрасте 25-29 лет.

На это наложился дисбаланс системы образования.

- Мы пришли к тому, с чем уже сталкивались развитые страны, - пояснила Ольга Брылева. - Раньше производство, особенно заводское, было тяжелым и вредным. Поэтому настало время, когда все родители старались отправить своих детей учиться не на рабочие специальности. И в какой-то момент менеджеров стало слишком много. Условия труда на производствах теперь значительно улучшились, но вернуть людей на заводы не так-то просто.

«ТРЯХНУЛИ» КОВИД И ЭМИГРАЦИЯ

Кировская область в целом соответствует всем общероссийским тенденциям.

Трудоспособное население стареет и сокращается. Его убыль подпитывает дефицит на рынке труда. Старение ускоряется: сейчас в трудоспособный возраст вступило малочисленное поколение 90-х и начала 2000-х годов.

Новый серьезный спад начался в 2020 году.

- Ковид стал черной полосой, - подчеркнула Брылева. - Локдаун и изоляция ударили по рынку труда. Эмиграция 2022 года ситуацию не улучшила. По некоторым оценкам, она стала крупнейшей с момента распада СССР.

В 2021-м, после самых пиков пандемии, рынок даже практически восстановился, но уже стал совсем другим, с дисбалансом спроса и предложения. В прошлом же году немало граждан покинули страну - рынок «тряхнуло» еще раз.

- Мы замерили спрос на людей и активность соискателей, - рассказала Ольга Брылева. - С января 2021 года к июню 2023 года вакансий стало больше на 98%, а резюме от кандидатов - всего на 13%. Сейчас конкуренция за сотрудников в состоянии дефицита: на вакансию в Кировской области приходится в среднем чуть более 2 резюме. И даже если эти 2 кандидата могут достаться вам, не факт, что хотя бы 1 из них в итоге дойдет до собеседования.

Очень непростая ситуация в медицине и фармацевтике (0,9 вакансий на место), розничной торговле (1,4), продажах и строительстве (по 1,5), производстве и сервисном обслуживании (1,6).

Аналитики hh.ru Поволжье говорят, что 2023 год - время управления изменениями, экономии ресурсов и роста эффективности всех процессов.

Образование и работа в КировеОбщество: ВОПРОС ДНЯ