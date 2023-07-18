Четвертый год потрясений: будет ли еще «штормить» рынок труда Кировской области

Рекрутеры сейчас борются даже за студентов. Работники нужны всем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомолка» выяснила, какие проблемы сейчас отмечаются на кировском рынке труда. Дисбаланс системы образования, последствия пандемии, «смешной» уровень безработицы - …

Впрочем, обо всем по порядку.

БОРЮТСЯ ДАЖЕ ЗА СТУДЕНТОВ

Владимир Путин на ПМЭФ-2023 рассказал о рекордно низкой безработице. По мнению президента, этим можно по праву гордиться.

- Однако у этого достижения есть и обратная сторона медали, - отметил Путин. - Это трудности, связанные с подбором сотрудников и дефицитом кадров.

Специалисты по подбору персонала были рады услышать эти мысли от президента.

- Безработицы в России практически нет, и это проблема, - призналась директор филиала hh.ru Поволжье Ольга Брылева. - Наконец-то власти и об этом говорят! Потому что 3% ищущих работу - это практически нисколько!

Да, по замерам сервиса HeadHunter, безработица и в России, и в Поволжье, и конкретно в Кировской области уже давно остается на относительно невысоком уровне.

- Сейчас многие компании борются даже за студентов, - прокомментировала Брылева. - В регионах Поволжья молодые люди сами выбирают, даже «копаются» в вариантах, куда пойти работать. В выигрыше те, кто предлагает больше денег и те, у кого лучше, интереснее бренд.

Еще относительно недавно молодежи среди работников было свыше 13 миллионов человек, сейчас - всего 7 миллионов. В Кирове этот спад особенно заметен в возрасте 25-29 лет.

На это наложился дисбаланс системы образования.

- Мы пришли к тому, с чем уже сталкивались развитые страны, - пояснила Ольга Брылева. - Раньше производство, особенно заводское, было тяжелым и вредным. Поэтому настало время, когда все родители старались отправить своих детей учиться не на рабочие специальности. И в какой-то момент менеджеров стало слишком много. Условия труда на производствах теперь значительно улучшились, но вернуть людей на заводы не так-то просто.

«ТРЯХНУЛИ» КОВИД И ЭМИГРАЦИЯ

Кировская область в целом соответствует всем общероссийским тенденциям.

Трудоспособное население стареет и сокращается. Его убыль подпитывает дефицит на рынке труда. Старение ускоряется: сейчас в трудоспособный возраст вступило малочисленное поколение 90-х и начала 2000-х годов.

Новый серьезный спад начался в 2020 году.

- Ковид стал черной полосой, - подчеркнула Брылева. - Локдаун и изоляция ударили по рынку труда. Эмиграция 2022 года ситуацию не улучшила. По некоторым оценкам, она стала крупнейшей с момента распада СССР.

В 2021-м, после самых пиков пандемии, рынок даже практически восстановился, но уже стал совсем другим, с дисбалансом спроса и предложения. В прошлом же году немало граждан покинули страну - рынок «тряхнуло» еще раз.

- Мы замерили спрос на людей и активность соискателей, - рассказала Ольга Брылева. - С января 2021 года к июню 2023 года вакансий стало больше на 98%, а резюме от кандидатов - всего на 13%. Сейчас конкуренция за сотрудников в состоянии дефицита: на вакансию в Кировской области приходится в среднем чуть более 2 резюме. И даже если эти 2 кандидата могут достаться вам, не факт, что хотя бы 1 из них в итоге дойдет до собеседования.

Очень непростая ситуация в медицине и фармацевтике (0,9 вакансий на место), розничной торговле (1,4), продажах и строительстве (по 1,5), производстве и сервисном обслуживании (1,6).

Аналитики hh.ru Поволжье говорят, что 2023 год - время управления изменениями, экономии ресурсов и роста эффективности всех процессов.