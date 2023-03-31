В Кировской области упал уровень безработицы до 0,7%

Служба занятости Кировской области поделилась статистикой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области уменьшилось число безработных. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

Число нетрудоустроенных жителей на конец марта прошлого года составляло 1%, в этом показатель снизился до 0,7%. С января 2023 на работу вышли 3,3 тысячи человек, а это на 0,3 больше чем в первом квартале 2022 года. Также появилось на 5,2% больше вакансий, сейчас на рынке труда представлены 15,9 тысячи рабочих мест.

Еще один важный момент, это профориентация выпускников, которые как раз стоят перед выбором специальности, - отметил руководитель региональной службы занятости Руслан Бондарчук. - Их нужно мотивировать трудоустраиваться на предприятия реального сектора экономики.

Ранее мы рассказывали, что в 2022 году в Кировской области без работы сидели 23 тысячи человек.

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