В 2022 году в Кировской области без работы сидели 23 тысячи человек

В большинстве случаев сотрудники прощались с работой по собственному желанию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ежегодно Кировстат проводит исследование по вопросам занятости и безработицы. Эксперты собрали данные за январь-декабрь 2022 года, опросив около 10 тысяч человек, живущих во всех муниципальных образованиях региона.

ТРУДИТСЯ В БЕЛУЮ И РАБОТАЕТ ПО 37 ЧАСОВ В ДЕНЬ

За минувший год численность рабочей силы составила 618 тысяч человек - 59,7% от общего количества населения Кировской области старше 15 лет. К занятым из них относились 595 тысяч человек, среди которых 51% - мужчины и 49% - женщины.

Примерный портрет работающего жителя Кировской области на основе данных 2022 года таков:

- средний возраст - 42 года. В основном - трудоспособного возраста, однако 54 тысячи человек продолжили работать и после выхода на пенсию. В большинстве своем это женщины - 74%;

- чаще всего трудится «в белую» - на основе трудового договора, оформленного в письменной форме. Только у 5% сотрудников не было официального оформления;

- отрабатывает в среднем 37 часов в неделю, причем мужчины работали по 39 часов, женщины - на четыре часа меньше;

- женщины более активны в вопросе дополнительной работы: таковую имели 63% представительниц прекрасного пола. Всего подработку имели 23 тысячи сотрудников.

БОЛЬШИНСТВО ОСТАЕТСЯ БЕЗ РАБОТЫ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ

Количество безработных в Кировской области в 2022 году составила 23 тысячи человек - 3,8% к численности рабочей силы. 3,6% из них жили в городе, 4,3% - в сельской местности.

Примерный портрет безработного жителя Кировской области на основе данных 2022 года таков:

- средний возраст - 41 год;

- уже имел какой-либо опыт труда;

- практически каждый второй не работает, поскольку уволился по собственному желанию;

- имеет среднее профессиональное (35% от общего числа безработных) либо среднее общее образование (29%);

- тратит на поиски новой работы в среднем четыре месяца;

- искать работу предпочитает в основном через друзей, родственников, знакомых (60%). Каждый пятый обращается в службу занятости.

КСТАТИ

Стоит отметить, что в 2022 году уровень доходов населения Кировской области составил 441 миллиард рублей. В расчете на душу населения - 29765 рублей в месяц. Основными источниками средств кировчан являются зарплата, соцвыплаты, предпринимательская деятельность, доход от собственности и прочие поступления. Подробнее можно прочитать здесь.