В 2022 году доходы жителей Кировской области составили 441 миллиард рублей

Основным источником дохода кировчан является зарплата. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты Кировстата проанализировали несколько источников дохода - зарплата (53,6% от общего количества), средства от предпринимательской деятельности (5,3%), соцвыплаты (31,4%), от собственности (2,6%) и прочие денежные поступления (7,1%).

В расчете на душу населения получилась сумма в 29765 рублей в месяц. В сравнении с 2021 годом она выросла на 11,7%. В Кировстате также отметили, что наша область находится на 8 месте среди субъектов ПФО по среднедушевому доходу за месяц.

Расходы же за 2022 год составили 425,1 миллиарда рублей. В основном - потребительские, то есть покупки товаров и услуг. На эти цели каждый житель области тратил в среднем 24624 рубля в месяц.

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