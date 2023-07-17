Герои, пережившие войну: истории кировчан Никанора Захватаева, Александра Рослякова и Анатолия Вавилова

В честь кого названы проезд Вавилова, улица Захватаева и улица героя Рослякова? Фото: «Герои страны»

«Комсомолка» продолжает рассказывать об улицах героев, расположенных в Кирове и других городах нашего региона.

Сегодня мы поделимся историями троих героев, переживших Великую Отечественную. В их честь названы совсем небольшие улочки, одна - и вовсе проезд без домов, ведущий к железнодорожной станции. Но имена, за которыми они скрываются - это имена мужественных советских бойцов Александра Рослякова, Анатолия Вавилова и Никанора Захватаева.

АНАТОЛИЙ ВАВИЛОВ - АРТИЛЛЕРИСТ, ОСВОБОЖДАВШИЙ КИЕВ И ПРАГУ

Анатолий Вавилов родился в 1924 году в Вятке в семье рабочего железной дороги. Окончил 7 классов школы и школу фабрично-заводского обучения при станции ГЖД. Работал слесарем локомотивного депо в Кирове.

В начале 1942 года Вавилова командировали на Калининскую железную дорогу - восстанавливать пути и ремонтировать паровозы. А уже в мае его призвали в Красную Армию, обучили наводчиком 37-мм автоматической зенитной пушки.

Анатолий Вавилов попал на фронт 18-летним парнем. Фото: «Герои страны»

С февраля 1943-го воевал на Северо-Западном фронте, участвовал в Старорусской наступательной операции, боях за Воронеж, Белгородско-Харьковской операции, Курской битве, Сумско-Прилукской операции, битве за Днепр.

Медаль «За отвагу» получил в сентябре 1943-го за сбитый бомбардировщик Ю-88.

Далее участвовал в боях за Житомир и Львов, в Восточно-Карпатской наступательной операции.

Особенно отличился в боях за Днепр и освобождение Киева.

В сентябре-ноябре 1943-го расчет Вавилова сбил 7 вражеских бомбардировщиков. Когда одним из налетов ранило командира орудия, Анатолий Вавилов заменил его и продолжил вести огонь. В другой раз 13 штурмовиком зашли на батарею с солнечной стороны. Все товарищи Вавилова погибли, сам он был ранен, но продолжил бить по вражеским самолетам.

9 февраля 1944 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом отвагу и геройство Анатолию Вавилову присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Дальше были Силезия, Висла, Одер и Прага. Вавилов участвовал в Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.

Демобилизован в конце 1945-го, вернулся в Киров, работал на ГЖД инструктором по безопасности и военизированной охране. Вышел на пенсию в 1983 году в звании почетного железнодорожника министерства путей сообщения СССР.

Скончался в 1999 году, был похоронен на Мезринско-Петелинском кладбище

Именем героя назван проезд в Лянгасове. А в Кирове, на доме, где он жил (Горького, 37а), установлена мемориальная доска.

СПРАВКА КП

Проезд Вавилова (Киров)

Район: Ленинский (Лянгасово)

Полное имя героя: Вавилов Анатолий Георгиевич

Дата и место рождения: 1 апреля 1924, Вятка

Дата и место смерти: 10 марта 1999, Киров

Военная специальность и звание: сержант, артиллерист

Награды: Герой Советского Союза. Орден Ленина, медаль «Золотая Звезда», орден Отечественной войны I степени, медали «За отвагу» и «За отвагу на пожаре»

НИКАНОР ЗАХВАТАЕВ - ГЕНЕРАЛ, ПРОШЕДШИЙ ДВЕ МИРОВЫЕ ВОЙНЫ

Никанор Захватаев родился в 1898 году в деревне Гари (ныне Малмыжский район Кировской области) в семье русских крестьян.

Призван в Русскую императорскую армию в 1916 году, тогда же окончил школу прапорщиков. Воевал на Юго-Западном и Румынском фронтах Первой мировой, дослужился до звания поручика и должности начальника пулеметной команды полка. Был контужен. Получил множество наград, включая Георгиевский крест.

Никанор Захватаев - обладатель множества наград, включая императорские и зарубежные. Фото: «Герои страны»

В 1918-м сам перешел на сторону красных, стал командиром волостного батальона. В 1920-м окончил Нижегородскую артиллерийскую школу, участвовал в Гражданской войне и ликвидации махновцев.

После вступил в партию, окончил курсы усовершенствования комсостава РККА «Выстрел», военную академию имени Фрунзе, Академию Генштаба РККА.

С июня 1941 года был замначальника оперативного отдела штаба Юго-Западного фронта. Едва не погиб, выходя из окружения под Киевом в сентябре 1941-го. Командовал гвардейскими стрелковыми корпусами, получил звание генерал-лейтенанта, после чего возглавлял 1-ю ударную и 4-ю гвардейскую армию. Воевал на Прибалтийских и Украинских фронтах, участвовал в обороне Москвы, окружении демянской группировки, Тартусской и Рижской операциях, освобождении Венгрии и Австрии.

Звание Героя Советского Союза Никанору Захватаеву присвоили за прорыв обороны немцев в Венгрии и участие в освобождении Вены. Никанору Дмитриевичу вручили орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».

С июня 1945-го генерал-полковник Захватаев командовал 35-й армией Приморской группы войск. Брал Хутоу, участвовал в Харбино-Гиринской операции.

Остался служить на Дальнем Востоке, лишь в 1950-м был переведен начальником штаба Белорусского военного округа. После получил еще несколько высоких должностей.

Скончался в 1963 году, был похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.

Именем героя названы улицы в Клине и Кирове (бывшая Лагерная). На одном из домов в Кирове Захватаеву поставили мемориальную доску.

СПРАВКА КП

Улица Захватаева (Киров)

Район: Октябрьский

Полное имя героя: Захватаев Никанор Дмитриевич

Дата и место рождения: 14 июля 1898 года, деревня Гари (Вятская губерния)

Дата и место смерти: 15 февраля 1963 года, Москва

Военная специальность и звание: командир, генерал-полковник, командующий округом

Награды: ордена Святого Станислава III степени, Святого Владимира IV степени, Святой Анны IV степени, Георгиевский крест. Герой Советского Союза. 2 ордена Ленина,4 ордена Красного Знамени, орден Суворова I степени, ордена Кутузова I и II степеней, зарубежные награды.

АЛЕКСАНДР РОСЛЯКОВ - ПОЛНЫЙ КАВАЛЕР ОРДЕНА СЛАВЫ

Александр Росляков родился в 1916 году в Волчатах (ныне Нагорский район Кировской области) в семье служащего. Жил в Слободском, отучился 7 классов, работал бухгалтером сплав-конторы.

Призван в Красную Армию в 1937 году, на фронтах Великой Отечественной был с первых дней войны. Командовал отделением роты автоматчиков 192-го гвардейского Ленинградского стрелкового полка.

Росляков воевал с первых дней Великой Отечественной. Фото: encyclopedia.mil.ru

Отличился в боях за Эстонию: гвардии старший сержант Росляков истребил десяток гитлеровцев в сражениях начала марта 1944-го. 9 марта отделение во главе с нашим героем подобралось к пулеметной точке немцев, уничтожило расчет и открыло огонь по врагу.

Через несколько дней Рослякова наградили орденом Славы III степени.

10 июня Александр Росляков в боях за Тиртуллу проник в траншею немцев, убил пятерых солдат, одного взял в плен. Следом бойцы форсировали реки Сестра, взяли плацдарм на берегу и закрепились за городом Ленинским. 11 июня ликвидировали несколько десятков вражеских солдат.

На этот раз Рослякова ждал орден Славы II степени.

27 июня в боях за Выборг бойцы Рослякова подорвали три дзота с пулеметами, ликвидировали десяток гитлеровцев и удержали высоту до подхода основных сил. За успех в этой операции Рослякова наградили орденом Славы I степени - он стал полным кавалером ордена.

В феврале 1945 года в бою за Лиепаю Александр Росляков заменил раненого командира взвода. Отразил натиск немцев, но и сам получил тяжелое ранение. Ногу пришлось ампутировать. Старшина был демобилизован.

После войны жил в Слободском, работал коммунальщиком. В 1947 году с семьей переехал в Калининградскую область. Там связь с вятскими оборвалась: долгое время местные исследователи не знали ничего о судьбе Александра Рослякова.

Лишь в 2000-х годах сотрудники музея «Фриндландские ворота» разыскали родню Рослякова - вдова и сын жили в Калининграде.

Как выяснилось, Александр Росляков несколько раз переезжал из города в город, работал в детском приемнике-распределителе, в системе МВД и в Калининградском областно совете Всесоюзного добровольного пожарного общества.

Весной 1991 года Рослякову ампутировали вторую ногу. В мае он скончался. Был похоронен в Калининграде.

Имя героя носит улица в Нововятском районе Кирова. Оно также увековечено на «Аллее Славы» в Слободском.

СПРАВКА КП

Улица героя Рослякова (Киров)

Район: Нововятский (Васильки)

Полное имя героя: Росляков Александр Иванович

Дата и место рождения: 27 июля 1916 года, Волчата (Вятская губерния)

Дата и место смерти: 31 мая 1991 года, Калининград

Военная специальность и звание: стрелок, гвардии старшина

Награды: полный кавалер ордена Славы. Ордена Отечественной войны I и II степени, орден Красной Звезды, медаль «За отвагу».

*По материалам Л. Шейнмана, Т. Каримова, Н. Уфаркина, Т. Долматовой, «Слободских курантов»