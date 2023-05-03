Герой «Багратиона», не доживший до Победы. История кировчанина Павла Садакова

Павел Садаков - герой ВОВ, уроженец Кировской области. Фото: «Герценка»

Улица Павла Садакова - совсем небольшой проезд в Дороничах, на котором жители центра Кирова, скорее всего, ни разу не бывали. Однако герой, в честь которого эта улица названа, оставил значимый след в истории Великой Отечественной войны.

«КП» - Киров» продолжает рубрику «Улицы героев». И сегодня расскажем об уроженце Дороничевского сельсовета, отличившемся в боях за Белоруссию.

С ФЕРМЫ НА ФРОНТ

Павел Садаков родился в 1916 году в деревне Чучи (Дороничи, сейчас - пригород Кирова) в семье русских крестьян, получил начальной образование. Работал в хозяйстве родителей, после - в колхозе.

В 1938 году на два года ушел в армию, участвовал в советско-финляндской войне. Дальше - демобилизация, курсы животновода и руководство фермой в колхозе «Светлый путь».

Павла Сергеевича вновь призвали всего через два месяца после начала Великой Отечественной войны. В действующую армию он попал к февралю 1942 года. Воевал на шести разных фронтах, от Северо-Западного до Брянского и 2-го Белорусского.

Весной 1943-го старшего сержанта Садакова назначили командиром орудия батареи 76-мм пушек 1264-го стрелкового полка (380-я стрелковая Орловская Краснозаменная дивизия, 50-я армия, 2-й Белорусский фронт).

В июле 1943 года, в последние дни Курской битвы, оказался на Орловском направлении. В боях за город Садаков уничтожил противотанковую пушку, два пулемета, 10 солдат. Награжден медалью «За боевые заслуги».

БОИ В БЕЛОРУССИИ

Пройдя Брянск и Киров (Калужская область), дивизия Павла Садакова вышла в Могилевскую область, к реке Проня. За два подбитых танка и 40 немецких солдат, убитых под Ужарью и Кузминичами, командир орудия Павел Садаков награжден медалью «За отвагу».

Затем - Гомельско-Речицкая операция, Днепр, бои за Лудчицу и орден Отечественной войны II степени. В бою за высоту у Виляг Садаков поддерживал наступление пехоты: подбил «Фердинанда», несколько точек и пушек, ликвидировал несколько десятков солдат и офицеров СС. Награжден орденом Красной Звезды.

5-6 июля 1944 года Павел Садаков оказался у совхоза «Пятигодка» Червенского района Могилевской области. Отбил 11 контратак немцев, пытавшихся выйти из окружения. Подбил несколько орудий и танков, повозки с боеприпасами, «выкосил» сотню немцев, еще 40 взял в плен.

Всего две недели спустя кировчанин погиб в бою за Карозичи (Гродненский район). Был похоронен на поле боя, после - перезахоронен в братской могиле в Свислочи.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство старшему сержанту Садакову Павлу Сергеевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

В Дороничах открыт бюст Павла Садакова. Фото: «Герценка»

ПАМЯТЬ ГЕРОЯ

В честь Павла Сергеевича Садакова названы улицы в Дороничах, Пасегове, Гродно. В Дороничах также стоит бюст героя. На здании 7-й школы открыта мемориальная доска: именно здесь когда-то учился Садаков.

Имя Павла Садакова высечено на памятнике братской могилы в Гродненской области Белоруссии.

СПРАВКА «КП»

Улица Павла Садакова (Дороничи, Киров)

Район: Ленинский

Полное имя Героя: Павел Сергеевич Садаков

Дата и место рождения: 24 октября (по другим данным 8 ноября) 1916 года, деревня Чучи (по другим данным поселок Пасегово)

Дата и место смерти: 21 июля 1944 года, Карозичи (Гродненская область, Белорусская ССР)

Род войск: сухопутные войска (артиллерия)

Награды: ордена Ленина, Отечественной войны II степени, Красной Звезды; медали «За отвагу» и «За боевые заслуги»

*По материалам В. Катаргиной, Л. Шейнмана, Кирово-Чепецкой РЦБС