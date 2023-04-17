Три месяца в немецком плену: история вятской разведчицы Анфисы Горбуновой

Анфисе было 23 года, когда ее расстреляли фашисты. Фото: Яранская центральная районная библиотека

Практически в самом историческом центре Кирова есть небольшая улочка Анфисы Горбуновой. Немногие помнят, кем была эта девушка. А на деле Анфиса - наша землячка, смелая разведчица, погибшая под Псковом осенью 1942 года.

СТАЛА РАДИСТКОЙ

Анфиса Алексеевна родилась в 1919 году в деревне Верхоуслино Яранского района. Окончила деревенскую школу, сама очень хотела учить детей. Поэтому получила образование, вернулась в деревню и стала преподавать немецкий язык ребятам из среднего звена. Учителей в глубинке тогда не хватало, и в нагрузку девушке добавили руководство пионерской организацией.

В 1940-м уехала в Горький. Долгое время родные думали, что Анфиса просто решила еще углубить свое знание языка. Много позже они узнали, что на самом деле девушка стала разведчицей-радисткой. Анфису взяли в состав группы «Вера». Всего их было четверо: Анфиса, москвичка Валерия и две девушки из-под Ленинграда - Валентина и Елена.

«ВОЛГА» - РОДИТЕЛЯМ: «ВЫ НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ»

Группа прошла трехмесячное обучение. Девушек готовили к разведке в Пскове и окрестностях: слежке за врагом, строительством, подвозом боеприпасов. Разведчицы «живьем» наблюдали за улицами и получали сообщения от жителей-информаторов. Из снабжения - радиостанция «Север», продовольствие, деньги и оружие.

В ночь на 8 августа 1942-го «Вера» прыгнула с парашютами под Псковом. Всего через несколько километров девушки наткнулись на засаду. Уже почти оторвались, но тут каратели спустили собак. Пришлось отстреливаться. По звукам стрельбы разведчиц и обнаружили. Лена погибла, прикрывая отход группы.

На следующий день группа вышла к Черехе. Там жил «свой» человек, который их и спрятал.

«Здравствуйте, дорогие родители - папа и мама! - писала Анфиса. - [...] Милые родители, я вас прошу только о том, чтобы вы не беспокоились. Ничего, разгромим врага, опять вернемся все в родные места. И снова будем жить счастливо».

Боевым именем Анфисы стала «Волга».

За месяц девушки помогли бомбардировщикам и истребителям в поисках двух баз горючего, двух эшелонов с техникой и боеприпасами, аэродрома, склада бомб. Все эти объекты были уничтожены по наводке «Веры».

Осенью немцы схватили старика - хозяина дома, где прятались девушки. Через несколько суток пыток под лучом уличного прожектора мужчина погиб. Разведчицам пришлось перебраться во Псков, поменять фамилии и документы и встать на биржу труда. Анфиса и Валя попали на шпагатную фабрику, Валерия - переводчицей в комендатуру.

Радиостанцию «Север» пришлось оставить в пригородном лесу. И все равно девушки умудрялись практически каждый день, несмотря на работу, комендантский час и пристальные караулы карателей, передавать в штаб все новые сообщения.

«Милые родители! - писала девушка в другом письме. - [...] Будет некоторый перерыв, и вы не будете получать от меня писем. Вы не беспокойтесь. [...] Мы сюда приехали не в гости, а для того, чтобы помочь нашей армии быстрее разгромить подлого врага. [...] Гроза уже проходит. Ну, все. [...] Горячо целую ваша дочь Анфиса».

На доме в Кирове осталась памятная табличка. Фото: «Родная Вятка»

«МЫ ПОГИБНЕМ ЧЕСТНО»

Под предлогом перерегистрации жителей в августе немцы закрыли всех трех девушек в абверкоманде.

Увы, однажды сюда привезли женщину, давно знакомую с Валерией. Под пытками та быстро назвала ее настоящую фамилию и боевую специальность.

Разведчиц тут же перевели в гестаповскую тюрьму. Дальше - допросы и пытки. Всех троих подвешивали, жгли раскаленными прутьями, избивали, вырезали на теле звезды. Но ничего не добились. В итоге под конец октября 1942-го Анфису, Валерию и Валентину вывезли к деревне Пески, где был организован концлагерь. Расстреляли. Анфисе было 23 года, младшей - Вале - всего 19.

15 лет спустя строители, разбирая завалы бывшей гестаповской тюрьмы, нашли записку, оставленную «Верой».

«Нас трое. Мы честно выполнили свой долг перед Родиной. За это нас истязают фашисты. Что бы они ни делали, мы погибнем честно, как в бою. Прощайте, товарищи! Отомстите за нас!».

До момента обнаружения записки родные ничего не знали о судьбе Анфисы.

ГЕРОЙ БЕЗ НАГРАД

У Анфисы нет звания Героя Советского союза, медалей и орденов, посмертных наград.

Именем радистки Анфисы Горбуновой названы улицы в Кирове, Яранске и родной деревне Верхоуслино. Пионерская дружина местной школы тоже носила ее имя. Памяти Анфисы посвящали районные спортивные турниры.

СПРАВКА «КП»

Улица Анфисы Горбуновой (Киров)

Район: Октябрьский

Полное имя Героя: Анфиса Алексеевна Горбунова

Дата и место рождения: 1919 год, деревня Верхоуслино Яранского района

Дата и место смерти: октябрь 1942 года, деревня Пески Псковской области

Род войск: войска связи Минобороны СССР

*По материалам книги «Группа «Вера» Игоря Соболева, сайта «Родная Вятка», газеты «Народный вестник», открытых данных

**Сохранена авторская пунктуация писем