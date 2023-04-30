Погиб от ожогов за две недели до Победы. История вятского подполковника Ивана Костина

Иван Костин не раз за войну получал ранения. Фото: pamyat-naroda.ru

В поселениях Кировской области немало улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны. Не так давно в Кирове, на «Солнечном берегу» небольшой улочке присвоили имя Ивана Костина. Это наш земляк, не раз проявивший невероятное мужество в Берлинской операции. Именно он был одним из первых, кто подошел к столице Рейха в апреле 1945 года.

«КП» - Киров» рассказывает о подвигах подполковника Костина - героя, прожившего всего 29 лет, прошедшего всю Великую Отечественную и погибшего всего за две недели до Победы.

С ПЕРВОГО ДНЯ НА ФРОНТЕ

Иван Костин родился в 1915 году в Вятке в семье рабочего с литовскими корнями. Учился в школе № 26, в художественно-промышленном техникуме, а после - в Ленинградском институте холодной обработки металлов. По профессии - токарь.

В 1934 году Ивана Дмитриевича призвали в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА). Позднее Костин окончил и 2-е Ленинградское артиллерийское училище.

На фронт попал в самом начале войны, в июне 1941 года, стал членом ВКП(б). В бой вступил командиром 559-го артполка 47-й горно-стрелковой дивизии имени Сталина, оборонял Полтаву. Занял пост начальника артиллерии 148-го стрелкового полка. За осень артиллеристы Костина уничтожили более 300 немцев, разбили несколько минометов и пулеметных точек. Костин - тогда еще капитан - лично ходил на передовую. В одном из боев перехватил немецкого посыльного, доставил документы в свой штаб. К концу года получил орден Красной Звезды.

В декабре 1941-го и январе 1942-го получал ранения. Воевал на Северо-Кавказском, Первом Украинском, Втором Прибалтийском, Западном фронтах. С апреля 1944-го командовал 702-м самоходным артиллерийским полком, дослужился до подполковника.

Летом 1944-го в боях за Львов артиллеристы Костина сожгли и подбили 5 «Пантер» и 3 самоходки, разбили бронепоезд, уничтожили больше двух десятков пулеметных точек и батальон пехотинцев. Ивана Дмитриевича представили к награждению орденом Отечественной войны II степени.

Дальше были Висла, Одер, Сандомир и Силезия.

ВЫШЕЛ К БЕРЛИНУ

18 апреля подполковник Костин с бойцами подошли к Берлину: переправились на западный берег реки Шпрее и поддерживали огнем наступление остальных частей.

К 21 апреля полк вышел к самому Берлину и начал переправляться через Тельтов канал. Костин с экипажем самоходку прикрывал наступавших пехотинцев. Машина перешла по мосту и закрыла бортом бойцов, которые перебегали мост под обстрелами. Когда в самоходку попал фаустпатрон, Костин приказал экипажу идти дальше, а сам вел огонь по немцам. Лишь когда все бойцы прошли канал, Иван Дмитриевич остановился. К тому моменту подполковник сильно пострадал от огня. Его самолетом отправили в Польшу, но по пути в госпиталь герой скончался.

Ивана Костина похоронили в Варшаве, столице Польши, в границах католического кладбища Святого Винцентия на Брудне. На плите высекли надпись: «Подполковник Костин И.Д. погиб смертью храбрых в бою с немецкими захватчиками». Долгие годы здесь росли цветы, посаженные отцом Ивана и березка, саженец которой прислали пионеры из 26-й школы города Кирова.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года гвардии подполковнику Костину Ивану Дмитриевичу присвоено звание Героя Советского Союза.

Подпись: Отец Ивана Костина побывал в Варшаве, у могилы героя. Фото: Музей воинской славы (Киров)

ПАМЯТЬ ГЕРОЯ

В Кирове есть улица Героя Ивана Костина.

Памяти Ивана Костина также посвящен турнир по футболу среди юношеских команд.

Именем Костина названа школа № 26 города Кирова, здесь же установлена мемориальная доска. В школе открыли музей, посвященный Ивану Дмитриевичу.

Память Ивана Костина также увековечена в памятной доске у «Дворца творчества - Мемориала» и на гранитной стеле на Аллее Славы в Парке Победы.

СПРАВКА КП

Улица героя Ивана Костина (Киров)

Район: Ленинский

Полное имя героя: Костин Иван Дмитриевич

Дата и место рождения: 15 декабря 1915 года, Вятка

Дата и место смерти: 24 апреля 1945 года, Польша

Военная специальность и звание: артиллерист, командир полка, подполковник

Награды: Золотая Звезда Героя Советского Союза, орден Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени, орден Ленина

*По материалам Сергея Каргапольцева, архива «Кировской правды»