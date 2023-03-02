2 марта в истории: сегодня исполняется 80 лет подвигу взвода Петра Широнина

Память широнинцев хранят в разных уголках планеты. Фото: родина-моя.рф

В Кирове, в микрорайоне Лепсе, есть улица Широнинцев. Но сегодня уже немногие знают, кем были широнинцы. «Комсомолка» рассказывает о нашем прославленном земляке Петре Широнине и бойцах его взвода, освобождавших Харьковщину в годы Великой Отечественной войны.

«ВИДИМО, ИЗ ЗАПАСА»

Петр Николаевич Широнин родился в 1909 году в Кирсе (тогда - поселке Кирсинский завод - ред.). Окончил педагогический техникум, преподавал, стал директором школы.

Весной 1942 года Широнина мобилизовали в Красную Армию. Дома остались жена и дети. Непосредственно на фронт Петр Николаевич попал в начале 1943 года.

К концу февраля 1943-го советские войска держали оборону близ Харькова - по северному берегу Мжи. Ключевой точкой была Тарановка. За оборону села отвечал 78-й гвардейский стрелковый полк. А в центре Тарановки был железнодорожный переезд, который защищал 1 взвод 8 роты. Именно этим взводом командовал Широнин.

- Когда мы подошли ближе и нам представился командир взвода лейтенант Широнин, я сразу вспомнил его фамилию, - отмечал в своих записках генерал-лейтенант, командир 25-й гвардейской стрелковой дивизии Павел Менделевич Шафаренко. - … В конце февраля в бою за Червоное Широнин, прикрываясь дымом возникших пожаров, на трех самоходках с десантом гвардейцев с тыла ворвался в село и решил успех всего боя, почти не понеся потерь. Это был смелый и обдуманный маневр, в нем уже была видна командирская зрелость.

Широнин запомнился командиру худощавым и спортивным, «но уже в годах, видимо, из запаса». В его взводе было 25 человек, в том числе и совсем молодые бойцы.

ОСКОЛКОМ ВЫБИЛО ЗУБЫ

Немцы пошли на Тарановку рано утром 2 марта. На широнинцев шли 20 танков и самоходок, 15 бронемашин. Еще батальон гитлеровцев двигался на машинах, с воздуха заходили 30 «Юнкерсов». Но взвод Широнина поддерживала артиллерия.

Тарановка горела, дымилась развороченная земля. Одна из бомб разорвалась рядом с Петром Широниным. В тот же день лейтенанта ранило в руку. Отбивая первую атаку, взвод потерял троих солдат, еще пятеро были ранены и контужены. Немцы же потеряли 30 человек, по несколько танков, самоходок и бронемашин.

Петр Николаевич был тяжело ранен в боях. Фото: herzenlib.ru

Атака шла за атакой. Широнин потерял еще 15 бойцов, сам был контужен, но держал переезд.

- Две гранаты разорвались позади и сбоку от Широнина, - писал Шафаренко. - Осколок попал ему в лицо и выбил несколько зубов, потом лейтенант почувствовал сильную боль в ноге… пуля ударила в грудь Петра Широнина и, падая, он почувствовал на себе удары кирпичей обрушившейся на него стены метеопункта.

Многие широнинцы погибли, бросаясь с гранатами под танки. В итоге к 5 марта в строю остались только Широнин и 5 его бойцов, все были тяжело ранены.

- Так закончился этот легендарный бой, - вспоминал Шафаренко. - Когда сюда подошли бойцы других подразделений, они увидели перед позицией взвода 16 дымившихся танков, самоходных орудий, бронемашин, и до сотни убитых гитлеровцев. Погибшие и тяжелораненые широнинцы лежали между ними на своей неприступной позиции. Стальная мощь фашистов разбилась о мужество советских гвардейцев.

ГЕРОЙ С ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДОЙ

21 мая 1943 года до Шафаренко дошел Указ о присвоении всем 25 гвардейцам взвода Петра Широнина звания Героев Советского Союза. По воспоминаниям Шафаренко, «по мере выяснения подробностей подвиг широнинцев сиял все ярче».

Петр Николаевич оставался в госпитале до декабря 1943 года. Затем был демобилизован как инвалид II группы.

Уже после войны, выступая перед молодыми солдатами, сам Широнин говорил:

- Многие спрашивают меня: с чего начинается подвиг? А с того, отвечаю я, в чем не всегда еще умеем мы видеть величайший смысл. Это обыденная наша жизнь, повседневные солдатские заботы... В годину тяжелого испытания ничто не появляется в человеке вдруг. Если не было умения, выдержки, если не были высоки моральные качества, приобретенные раньше, то и не родятся они внезапно в трудную минуту, как считают некоторые из вас.

Петру Николаевичу присвоили звание Героя Советского союза, вручили орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».

Жил в Кирсе, работал на «Кирскабеле», преподавал. Скончался в 1968 году, похоронен на городском кладбище.

ПАМЯТЬ ШИРОНИНЦЕВ

Улицы в Кирсе, Кирове, Харькове названы именами Петра Широнина и его бойцов. В этих же городах, к примеру, можно встретить бюсты Широнина, мемориальные доски всем гвардейцам взвода. Есть памятные места и в других поселениях разных стран.

Морозильный траулер в одном из дальневосточных портов назван «Герои-широнинцы». Все 25 бойцов навечно занесены в списки воинской части.

Считается, что фильм «Аты-баты, шли солдаты» Леонида Быкова (1974) снят по мотивам истории Широнина и его гвардейского взвода.

*По материалам «Герценки» и книги «На разных фронтах» Павла Шафаренко