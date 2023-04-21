Из театра - на фронт и в плен. Сколько немцев убил герой Советского Союза Николай Рожнев

Николай Михайлович родился в семье крестьян, получил начальное образование. Фото: sammler.ru

До 2011 года имя Николая Рожнева было знакомо разве что краеведам и исследователям. Этого героя Великой Отечественной войны почему-то практически не вспоминали.

Однако для нового микрорайона «Солнечный берег», рядом с корпусом «Политеха» (тогда - «Педа» - ред.) потребовались новые наименования улиц. И одной из них - параллельной улице Ленина - в итоге дали имя Николая Михайловича.

«КП» - Киров» рассказывает о судьбе героя.

ЛИКВИДИРОВАЛ СОТНЮ СОЛДАТ

Николай Рожнев родился в 1916 году в деревне Рожни Кирово-Чепецкого района (сейчас - в черте Кирова - ред.) в семье крестьян. Получил начальное образование, работал в артели меблировщиков. Два года служил в кавалерии, вернулся в Киров. Устроился столяром-декоратором в Кировский театр юного зрителя (ныне «Театр на Спасской» - ред.). А в мае 1941-го вновь был призван в армию, оказался в Молотове (Перми - ред.). Здесь его и застала война.

На передовой Николай Михайлович оказался в июле. Бился и на Калининском, и на Сталинградском фронтах. На втором Украинском фронте командовал отделением 859-го стрелкового полка 294-й стрелковой дивизии 52-й армии.

В истории жизни Николая Рожнева много пробелов. Исследователям, например, неизвестно, как боец попал в плен в 1942 году, и как освободился из него в 1943-м.

Но известно, что к зиме 1943 года он уже вновь был в своем полку. 23-24 декабря в боях у деревни Белозерье на переднем крае Рожнев корректировал минометный огонь. Атаку отбили, рассеяли роту немцев, за что Николай Михайлович получил медаль «За отвагу».

После были оборона Черкасс и Елизаветовки, наступление у Лозовка. В одну из вылазок Рожнев, вновь корректируя минометный огонь, еще и лично уничтожил 13 гитлеровцев из снайперской винтовки. Пленил двоих фашистов. Всего за Корсунь-Шевченковскую операцию кировчанин ликвидировал сотню вражеских солдат и был награжден орденом Славы III степени.

МИНЫ В СПИНЫ НЕМЦАМ

В конце марта 1944 года батальон вышел к местечку Царьград. Рожнев с товарищами зашел в тыл противнику. На винограднике безмятежно обедала группа немцев. Автоматная очередь - и оставшиеся трое уже поднимают руки вверх. Чуть дальше Рожнев заприметил два миномета. Боец быстро настроил прицел - и мины полетели в спины немцам. Увы, заметив обстрел, гитлеровцы быстро сориентировались и смогли окружить красноармейцев. Рожнев был тяжело ранен и доставлен в госпиталь, но через несколько дней скончался.

Похоронен в городке Бельцы (Молдавия).

И - очередные пробелы в истории Рожнева. В документах указано, что умер он 27 марта 1944 года. Но есть данные, согласно которым Николай Михайлович скончался 30 марта. А есть сведения о смерти бойца 3 апреля.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года сержанту Рожневу посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

Говорят, родные до сих пор каждый год приходят почтить память героя. Фото: «Театр на Спасской»

ПАМЯТЬ О РОЖНЕВЕ

Улочка на «Солнечном берегу», названная в честь Николая Рожнева, небольшая. Даже неприметная. Здесь всего несколько жилых домов. И тем не менее память героя увековечена.

Имя Рожнева высечено на коллективных мемориалах у Дворца пионеров и на аллее Славы в парке Победы города Кирова. Памятные таблички, посвященные герою, установлены на доме, где жил Рожнев, и на здании «Театра на Спасской».

Говорят, что родня - вероятно, уже внуки с маленькими правнуками Николая Михайловича - каждый год приходят к табличке на здании театра, чтобы почтить память бойца.

СПРАВКА «КП»

Улица героя Николая Рожнева (Киров)

Район: Ленинский

Полное имя героя: Николай Михайлович Рожнев

Дата и место рождения: 17 декабря 1916 года, деревня Рожни Кирово-Чепецкого района

Дата и место смерти: весна 1944 года, окрестности городка Бельцы (Молдавия)

Военная специальность и звание: стрелок. Сержант, командир отделения

Награды: «Золотая звезда» Героя Советского Союза, орден Ленина, орден Славы III степени, медаль «За отвагу».

*По материалам Сергея Каргапольцева, музея воинской славы (Киров), Кирово-чепецкой районной ЦБС