Погибший на штурме японских укреплений. Николай Грухин стал одним из первых кировчан - Героев Советского Союза

Николай Грухин с 17 лет служил в Красной Армии. Фото: gmvc.ru

Очередная точка в нашей рубрике «Улицы героев» - улица Грухина в Нововятске. Она совсем небольшая: на ней стоит всего десяток частных жилых домов. И тем не менее эта улица хранит память об одном из первых уроженцев Кирова, награжденных высоким званием Героя Советского Союза.

«КП - Киров» рассказывает о подвиге Николая Грухина.

УШЕЛ ДОБРОВОЛЬЦЕМ

Николай Грухин родился в 1902 году в деревне Касинская Пустошь (по другим данным в деревне Грухинцы. Это в любом случае Кстининская волость Вятского уезда Вятской губернии, ныне - Нововятский район Кирова). Родители - крестьяне. Николай рано остался без матери, его воспитывала бабушка. Окончил начальную школу, работал на лесозаводе.

В 1917 году переехал к отцу в Златоуст (Челябинская область), два года спустя ушел добровольцем в Красную Армию. Служил на политических должностях, стал кадровым военным - командиром пулеметной роты, помощником командира полка.

2 июля 1939 года японцы форсировали Халхин-Гол и вторглись в Монголию, но были вынуждены отступить. Вскоре в Монгольскую Народную Республику направили советские войска. К концу августа японцы готовились вновь наступать целой армией, но советские бойцы сами перешли в наступление.

Николай Грухин оказался там 1 августа 1939 года.

БЛЕСТЯЩЕ ВЫПОЛНИЛ ЗАДАЧУ

К 20 августа 1939-го бои возобновились. Красная Армия наступала. Менее чем за две недели 6-я японская армия была окружена и разбита. Однако советские войска потеряли несколько тысяч бойцов.

Мотострелковый полк Грухина с другими частями переправился на восточный берег Халхин-Гола 19 августа. Задача - наступать на поселение Номон-Хан-Бурд-Обо. К вечеру 27 августа бойцы полностью взяли укрепления на южном берегу другой реки - Хайластын-Гол. Тогда полк Грухина отправили на северный берег.

На следующее утро именно бойцы Николая Грухина бились за последний узел сопротивления японцев - высоту Ремизова. Советские огневые налеты вывели из строя всю артиллерию противника, поэтому гарнизон в итоге сложил оружие. Николай Грухин погиб в том бою.

- Во время операции проявил исключительную личную храбрость, - указано в описании к награде Николая Грухина. - Находясь на направлении главного удара, вынес на себе всю сложность и тяжесть операции по захвату фланга. Блестяще выполнил свою задачу, завершив окружение противника. Погиб 28 августа 1939 года, проводя личную разведку в расположении окруженного противника, вместе с бронемашиной, на которой он был.

17 ноября 1939 года Николаю Грухину посмертно присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина.

Имя героя высечено на нескольких мемориалах. Фото: dk-rossiya.ru

ИСКАЛИ РОДНЮ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

Уже в послевоенное время чепецкие и нововятские краеведы Н. Соболев и Н. Касьянов начали собирать информацию о герое Грухине. Однако долгое время их запросы в архивы ничего не давали.

Пока в 1963 году родственников Николая Грухина не нашли в разных концах страны - в Златоусте, Ленинграде и Учалах (Башкирия). Братья и сестры героя поделились с исследователями новыми подробностями.

- Семья Грухиных состояла из 22 человек, - отвечала краеведам младшая сестра Николая Вера. - [...] Николай был в нашей семье самый старший. [...] Приезжал каждый раз в отпуск и возил нас в Москву, последний раз это было в 1939 году… Медали Николая положили вместе с ним в гроб. По рассказам сослуживцев, Николаю поставлен памятник в Халхин-Голе.

ПАМЯТЬ ГЕРОЯ

Именем Николая Грухина названа улица в Кирове.

На здании проходной Нововятского ЛПК установлена мемориальная доска. Имя Николая Грухина высечено на доске Дворца творчества - Мемориала, на стеле Аллеи Славы в кировском парке Победы, на стенде в зале Славы Центрального музея ВОВ в Парке Победы (Москва).

СПРАВКА КП

Улица Грухина (Киров)

Район: Нововятский

Полное имя Героя: Николай Федорович Грухин

Дата и место рождения: 11 марта 1902 года, Вятский уезд Вятской губернии

Дата и место смерти: 28 августа 1939 года, окрестности Халхин-Гола, МНР

Воинская специальность, звание и должность: Майор. Пулеметчик, командир полка

Награды: орден Ленина, медаль «Золотая Звезда». Герой Советского Союза.

*По материалам портала героипфо.рф, сайта ДК «Россия»