Полз вдоль горящего эшелона. Как погиб Герой Советского Союза Александр Рухлядьев

Александр Игнатьевич прошел советско-финскую войну, а на фронтах ВОВ оказался в 1942 году. Фото: warheroes.ru

Множество улиц в городах России названо в честь героев Великой Отечественной войны. Это и большие проспекты, и центральные улицы, и совсем небольшие объекты.

Один из таких можно найти на карте Нововятского района Кирова. Это улица Рухлядьева. Уместнее было бы назвать ее улочкой: здесь лишь десяток-другой малоэтажек и частных домов. А вот имя самого Александра Рухлядьева навсегда вписано в историю нашей страны.

Уточним сразу: в сети до сих пор спорят, как правильно писать его фамилию. Есть версия, что корректнее указывать ее без мягкого знака, а при произношении делать ударение на первый слог. Однако в документах, уточняющих потери, и в именных списках офицерского состава указано: Рухлядьев. Поэтому и в нашем материале будет указано то же самое.

ПРОШЕЛ СОВЕТСКО-ФИНСКУЮ

Александр Рухлядьев родился в 1915 году в деревне Рябиновщина (сейчас - Нолинский район). Родители - русские крестьяне.

Александр получил неполное среднее образование, работал слесарем, помогал создать колхоз в родной деревне. В 1937 году призван в Красную Армию, службу проходил до 1939 года. После была советско-финская война.

В 1940 году остался в армии, окончил курсы командиров танковых рот. На фронтах Великой Отечественной оказался к марту 1942 года, тогда же был принят в ВКП(б). Стал командиром танковой роты 31-й танковой бригады (29-й танковый корпус, 5-я гвардейская танковая армия, 2-й Белорусский фронт). Дослужился до старшего лейтенанта.

РУХЛЯДЬЕВ НЕ ОТСТУПИЛ

Рухлядьев особенно отличился на завершающем этапе Великой Отечественной войны.

Зимой 1945 года советские войска освобождали Польшу. 18 января танковая рота под командованием старшего лейтенанта Рухлядьева налетом захватила станцию Дзялдово с эшелонами немецких танков и машин. Преследуя врага, рота прошла городок Эльблонг и вышла к Балтийскому морю. Сам Рухлядьев в этих боях подбил БТР и несколько танков.

Уже к 21 января бригада прорвала немецкие укрепления на границе Восточной Пруссии, а к 1 февраля подошли к очередному городку - Пасленку. Рухлядьев во главе группы зашел в тыл к немцам и прорвался в город, спутав все планы врага. Один только экипаж кировчанина вывел из строя дзот, 12 БТР, 10 машин и 2 тяжелых орудия.

В честь героя открыто несколько мемориальных досок. Фото: nolinsk.com

- Развернувшись в линию, танки с пехотой успешно продвигались к ж/д станции, - вспоминал однополчанин Рухлядьева капитан Алейников. - Огонь возрастал. Неожиданно на подступах к станции путь танкам преградила высокая железнодорожная насыпь. На ней стоял длинный эшелон с подбитым паровозом. На платформах находились танки, автомашины, пушки, боеприпасы и другое имущество. Прямо с железнодорожных платформ гитлеровцы вели огонь по наступающим. Наша пехота несла большие потери. Положение становилось критическим. Обойти насыпь не было возможности. Дальнейшее продвижение наших войск могло надолго задержаться. Потеря темпа атаки была бы на пользу врагу. Он мог собраться с силами. Необходимо было немедленно расчистить путь. Старший лейтенант Рухлядьев по радио отдал приказ другим танкам прикрыть огнем продвижение его машины. Маневрируя от укрытия к укрытию, вырвавшись вперед, его танк стал подбираться к эшелону. Старший лейтенант решил вплотную подойти к железнодорожной насыпи, выйти из танка, расцепить эшелон на две части и растащить вагоны при помощи своей машины. Пока его танк подбирался к эшелону, платформы с автомашинами и вагоны с боеприпасами были подожжены нашей артиллерией. Пламя все больше охватывало их, вот-вот они взорвутся... Но Александр Рухлядьев не отступил. Под градом пуль и снарядов он выскочил из танка и пополз вдоль горящего эшелона. Ему удалось отцепить несколько вагонов и танком оттащить их в сторону. Путь для продвижения наших наступающих подразделений был открыт. Мне, как участнику этого боя понятно, какой отвагой и мужеством должен обладать воин, чтобы совершить такой подвиг. Танкисты и мотопехота, воодушевленные бесстрашием коммуниста Рухлядьева, стремительно ринулись через образовавшийся проход. Неожиданно для врага советские танкисты появились на станции и быстро подавили огонь вражеских батарей. Немецкая пехота, лишившись артиллерийской поддержки, дрогнула. Бой перекинулся на улицы города. Ничто уже не могло остановить натиска советских танкистов и мотопехоты. Они освобождали квартал за кварталом.

Танк Рухлядьева в этом бою получил сквозную пробоину, сам старший лейтенант получил смертельное ранение.

ПАМЯТЬ ГЕРОЯ

Героя Рухлядьева похоронили неподалеку от польского города Пасленк.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками старшему лейтенанту Рухлядьеву присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Кроме того, Александр Рухлядьев был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени.

На здании нолинской школы, где учился герой, установлена мемориальная доска. Подобные доски есть также на одном из зданий по улице Рухлядьева (Киров), на проходной ЛПК. Имя героя высечено на памятнике Дворца творчества – Мемориала и на стеле Аллеи Славы в парке Победы.

СПРАВКА КП

Улица Рухлядьева (Киров)

Район: Нововятский

Полное имя героя: Рухлядьев Александр Игнатьевич

Дата и место рождения: 11 марта 1915 года, Рябиновщина (ныне – Нолинский район Кировской области)

Дата и место смерти: 1 февраля 1945 года, Пасленк (Польша)

Военная специальность и звание: старший лейтенант, танкист, командир танковой роты

Награды: Герой Советского Союза. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени.

*По материалам интернет-проекта «Герои страны» и Сергея Каргапольцева, портала «Родная Вятка»