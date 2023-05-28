Сгорел вместе с «Катюшей»: какой подвиг совершил Герой Советского Союза Сергей Бородулин

Сергею было всего 19 лет. Фото: портал «Родная Вятка»

В сердце Кирова, за железнодорожным вокзалом, есть небольшая улочка. Стоят здесь в основном небольшие частные дома и старые гаражи. При этом улица носит имя Героя Советского Союза, нашего земляка Бородулина.

«КП - Киров» делится историей рядового Сергея Бородулина, прожившего всего 19 лет, но совершившего настоящий подвиг.

ЗА СМОЛЕНСК, ГОРОДОК И НЕВЕЛЬ

Сергей Бородулин родился в 1924 году на Вятке, в деревне Лебеди. Родители - крестьяне. Герой отучился семь классов, работал в колхозе.

В 1942 году был призван в РККА. Стал рядовым, наводчиком ракетной установки «Катюша». Сражался на Западном и Прибалтийском фронтах. Уже в следующем году попал на 3-й Белорусский фронт (3-1 гвардейский кавалерийский корпус, 3-й гвардейский минометный полк). Сергей быстро освоился, хорошо показал себя в боях за Смоленск, Городок и Невель, а в перерывах между боями даже помогал другим минометчикам освоить орудие.

Это практически все, что известно о судьбе Сергея Бородулина до боев за освобождение Белорусской ССР, до операции «Багратион».

ДО ПОСЛЕДНЕГО ВЕЛ ОГОНЬ

В июне 1944 года Сергей Бородулин в составе полка прорвал немецкую оборону в Белоруссии. Батареи наносили противнику огромный ущерб.

Под Витебском артиллерийская установка героя дала 50 залпов, уничтожила несколько сотен немецких солдат и офицеров.

К 25 июня батарея попала в окружение у деревни Кожемяки (на юго-запад от Витебска). В ночь на 26 июня ситуация стала критической. Минометчики заняли круговую оборону и били по противнику практически прямой наводкой. И даже в такой неравной схватке советские бойцы успели ликвидировать несколько сотен солдат, 13 машин и 4 орудия немцев.

В бою Бородулин и два его товарища - Светличный и Назаренко - получили тяжелые ранения, но не пытались отступать. Даже когда в «Катюшу» попал снаряд «Фердинанда» и орудие объяло пламя, Бородулин до последнего вел ответный огонь по немцам. Сергей сгорел вместе с «Катюшей», ему было всего 19 лет.

На школе, где учился герой, установлена памятная табличка. Фото: admuni.ru

ПАМЯТНИК В СЕННО

Все три минометчика были похоронены прямо на месте боя.

24 марта 1945 года за образцовое выполнение воинских обязанностей Сергей Бородулину посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

Летом 1959 года останки были перенесены в белорусский городок Сенно и захоронены в братской могиле в парке имени 40-летия комсомола.

Сергея Бородулина навечно зачислили в списки воинской части. В Сенно ему поставили памятник, назвали в честь героя улицу. Его имя высечено и на обелиске в деревне Кожемяки.

На здании Порезской средней школы, где когда-то учился Бородулин, установлена мемориальная доска.

Улицы, названные в честь Сергея Бородулина, есть в поселке Уни и в городе Кирове. Имя героя выбито на доске «Дворца творчества - Мемориала» и на стеле в кировском парке Победы.

Памятная доска с портретом Сергея установлена у памятника воинам-унинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

СПРАВКА КП

Улица Бородулина (Киров)

Район: Ленинский

Полное имя героя: Бородулин Сергей Дмитриевич

Дата и место рождения: 8 октября 1924 года, деревня Лебеди (сейчас - Унинский район Кировской области)

Дата и место смерти: 26 июня 1944 года, деревня Кожемяки (Белорусская ССР)

Военная специальность и звание: красноармеец, наводчик ракетной установки «Катюша»

Награды: Герой Советского Союза. Награжден орденом Ленина и медалью «За боевые заслуги»

*По материалам музея воинской славы (Киров), портала «Герои Отечества»