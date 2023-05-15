«Генерал Вперед» и маршал Победы. Кем был полководец Иван Конев

Конев - маршал Победы. Один из тех, кого знали в лицо генералы союзных войск. Фото: архив Минобороны РФ

Иван Степанович Конев - один из самых прославленных наших земляков. Выходец из крестьянской семьи, лесозаготовщик обучился военному искусству, прошел две войны и внес огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

В Кирове есть площадь Конева, на ней стоит памятник полководцу. В Подосиновском районе открыт дом-музей Ивана Степановича.

«КП» - Киров» рассказывает о маршале Победы Коневе и сохранении его памяти в наши дни.

ДОСРОЧНО ПРИЗВАН

Иван Конев родился в декабре 1987 года в деревне Лодейно (тогда - Никольский уезд Вологодской губернии, затем - Подосиновский район Кировской области). Родители - крестьяне. Будущий полководец окончил училище, трудился на лесозаготовке. Параллельно продолжал учиться. В 19 лет Ивана призвали в армию, через год отправили на Запад - воевать с германскими и австро-венгерскими частями на фронтах Первой мировой.

«В мае 1916 года я был досрочно призван в царскую армию, - записывала жена Конева Антонина один из рассказов полководца. - Через полгода призвали и моего отца, в ополчение. Призывной пункт находился в городе Никольске. Я был парнем крепким, сильным, физически развитым, и меня решили определить во флот, что меня вполне устраивало, но уже на вторые сутки меня отправили в пехоту, в 212-й полк в город Моршанск. Тут я прошел свои армейские «университеты»: то ефрейтор приказывал сапоги чистить, то сосед по казарме оплеуху норовил влепить, то с температурой 40 отправили на покос, нужно было запасать сено для армейских нужд. Но служба в армии многому и научила».

Конев проникся идеями коммунизма, участвовал в съездах РСДРП, в том числе в принятии решения о штурме Кронштадта.

В годы Гражданской войны оказался на Дальнем Востоке: был комиссаром бронепоезда, стрелковой бригады, штаба Народно-революционной армии.

После Гражданской попал в особую группу от Высшей военной академии: с учетом боевого опыта Ивану Степановичу доверили командования дивизией и отправили в Монголию. Несколько лет Конев изучал все тонкости военного дела. С 1940 года командовал войсками Забайкальского и Северо-Кавказского военных округов.

«ЗАЗНАЛИСЬ ВЫ, ТОВАРИЩ КОНЕВ!»

Иван Конев участвовал в Великой Отечественной войне с первых ее дней, командовал армиями и фронтами.

Оборонял Витебское направление, Вязьму, Калинин. Последние две операции, по мнению некоторых историков, могли стоить Ивану Степановичу карьеры: они вышли неудачными. Однако Коневу давали новые шансы, и уж их военачальник не упустил.

Готовил атаки в рамках Курской битвы, битвы за Днепр, Кировоградской и Корсунь-Шевченковской наступательных операций. В последней советские войска разгромили 10 дивизий и нанесли поражение еще 15 дивизиям противника. Именно за нее Ивану Степановичу и дали звание маршала.

С мая 1944 года Конев командовал 1-м Украинским фронтом, успешно руководил боями за Львов и Сандомир, прорывом на нескольких направлениях, окружением очередных немецких дивизий, форсированием рек и освобождением городов.

Летом Конев и член Военного совета фронта Крайнюков докладывали Сталину о задумке очередной стратегической операции. Верховный не соглашался на идею маршала: приказал выйти в соседнюю комнату и еще раз все обдумать. Но и после этого Иван Степанович от своих слов не отказался. Тогда Сталин сказал: «Уж очень упрямы вы, товарищ Конев! Что ж, может быть, это и неплохо. Когда человек так решительно отстаивает свое мнение, значит, он убежден в своей правоте. Проводите свой план и выполняйте его на вашу ответственность».

Все последующие операции прошли успешно. Войска под командованием Конева брали плацдармы, окружали гарнизоны городов-крепостей, громили армейские группировки. Берлин, Прага, Краков и Дрезден были взяты при участии армий, которыми руководил Иван Степанович. И именно он настаивал на том, чтобы Краков и Прагу не подвергали мощным артиллерийским обстрелам: надеялся сохранить архитектуру и памятники этих городов.

Когда советские солдаты освободили Дрезден, Коневу доложили: в штольнях лежат галерейные картины, среди которых «Сикстинская мадонна» Рафаэля. Иван Степанович приказал любыми средствами спасти фонды от разрушения. Но хранить их в условиях боевых действий было невозможно - решили отправлять в Москву. Тогда по фронтам гулял анекдот:

«Конев предлагает знаменитому искусствоведу Соколовой отобрать наиболее ценные полотна для немедленной эвакуации в Москву его личным самолетом. Соколова в ужасе: «Сикстинскую мадонну» самолетом? Бог с вами, товарищ маршал. А если самолет упадет?». Конев отвечает: «Это отличный самолет. Я сам на этом самолете летаю». «Но вы же маршал, а она - ма-дон-на!» - ответила Соколова. Об этом диалоге узнали в штабе. И когда речь заходила o каком-либо невыполнимом поручении, разводя руками, отвечали: «Я же маршал, а не мадонна».

На Параде Победы в Москве Иван Степанович шел во главе войск своего фронта: ссылался на то, что он кавалерист. Сталин был недоволен, ведь Коневу сначала предлагали командовать всем Парадом. В конце концов Сталин сдался, хотя и не скрывал своего недовольства: «Зазнались вы, товарищ Конев! Поручим это товарищу Рокоссовскому».

Маршал Конев отказался возглавить Парад Победы 1945 года. Фото: news-front.info

«МОЯ РОДИНА ТАМ, ГДЕ НЕ СТУПАЛА НОГА ЗАВОЕВАТЕЛЕЙ»

После войны маршал был верховным комиссаром по Австрии, Главнокомандующим Центральной группой войск, первым замминистра обороны, главным инспектором Советской Армии, командующим объединенными вооруженными силами стран Варшавского договора. Все это - высочайшие посты.

В 1957 году Конев смертельно поссорился с маршалом Жуковым. Точнее, их поссорили. В «Правде» вышла статья о бонапартизме Георгия Константиновича, его ошибках и недооценке им роли партии. Причем вышла она за подписью Ивана Степановича: Хрущев настоял категорически. Конев пытался хоть как-то смягчить формулировки, но Хрущев был непреклонен.

Жуков долгое время не мог простить эту публикацию. Помирились они с Иваном Степановичем лишь 10 лет спустя.

Еще одна приметная история связана с традицией Конева выступать в годовщину Победы. Однажды на такой встрече артисты МХАТа спросили: «Иван Степанович! Откуда вы родом? У вас такой красивый, правильный язык». Маршал ответил: «Моя родина там, где не было крепостного права и не ступала нога завоевателей. Мы сохранили свободу языка славян, которые жили под Великим Устюгом».

Маршал скончался 21 мая 1973 года. От рака. Похоронен у Кремлевской стены на Красной площади.

«СТОЯЛ БЕЗ МАСКИ»

В честь маршала Конева назвали улицу в (тогда еще) новом микрорайоне Кирова: дома здесь возводили с 1970-х годов.

Бюст Ивана Конева работы Фаины Шпак. Фото: фонды Кировского областного краеведческого музея

Жители Праги по достоинству оценили вклад в разгром немцев и освобождение Европы: почетным гражданином города Иван Степанович стал вскоре после войны, тогда же в его честь назвали одну из городских улиц. В 1970 году маршал получил одну из высших наград Чехословацкой Республики, а в 1980 году в Праге появился и памятник Ивану Коневу.

В 1985 году в честь 40-летия освобождения Кракова решили тоже поставить памятник маршалу. Видный скульптор Антоний Хайдецкий трудился над ним два года: монумент установили в 1987-м.

Увы, память у поляков и чехов оказалась короткой. Уже в 1991 году сняли памятник в Кракове. Тогда маршал Язов очень постарался, чтобы памятник бесплатно, пусть и по частям, передали в Киров. С тех пор он украшает площадь имени Конева в сердце юго-западного района города. Ветераны и неравнодушные жители до сих пор каждый год возлагают к нему цветы в памятные даты.

Бронзовая фигура Конева же простояла в Праге больше 40 лет. В 1945-м жители освобожденного города вручили маршалу букет сирени. С этим букетом был отлит и памятник.

А в 2020 году руководство района Прага-6 заявило о «перемещении» скульптуры. Глава районной управы цинично усмехнулся: памятник сносят, потому что Конев на нем был без маски. Аппарат президента Чехии высказывался категорически против, говоря о позоре для всей страны, однако сделать ничего не мог.

К слову, звания почетного гражданина Кракова, Праги и Берлина у Конева уже отняли в 1992 - 2022 годах.

И тем не менее память маршала Конева хранят в разных уголках Земли. Иван Степанович - все еще почетный гражданин нескольких российских городов и молдавского городка Бельцы. В его честь названы высшее военное училище Казахстана, школа в Вологде, десяток улиц в городах России, Белоруссии, Молдавии, Чехии, Украины. Памятников и мемориальных досок тоже немало - в городах России и Австрии (ранее список стран был шире). В СССР, России и Киргизии выпускали марки с портретами маршала Конева.

Иван Степанович Конев стал героем множества фильмов: его играли Шукшин, Меньшов, Полежаев, Блинников и многие другие. Сам маршал написал две книги мемуаров: «Записки командующего фронтом» и «Сорок пятый».

В родной деревне Лодейно открыт дом-музей Ивана Конева. Имя героя выбито на мемориальной доске кировского «Дворца творчества - Мемориала», его бюст установлен в парке Победы, на Аллее Славы.

СПРАВКА «КП»

Улица Маршала Конева (Киров)

Район: Ленинский

Полное имя Героя: Иван Степанович Конев

Дата и место рождения: 28 декабря 1897 года, деревня Лодейно

Дата и место смерти: 21 мая 1973 года, Москва

Награды: два ордена Ленина, два ордена Красного Знамени, два ордена Суворова I степени, орден Победы, орден Кутузова I степени. Дважды Герой Советского Союза.

*По материалам архива КП, портала «Русский мир», сайта pamyat-naroda.ru

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

«... Расшатаны бревна наката.

Снаряды терзают угор.

«Как вятские служат ребята?» -

Подбросил вопрос военкор.

И Конев, припомнив, возможно,

Как насмерть стояли полки:

«Надежно, - ответил, - надежно

Воюют мои земляки».

Овидий Любовиков, 1987