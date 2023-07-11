59 кировчан погибли на дорогах. Причины - выезды на встречку и «пьяные» ДТП

Пострадавших в авариях стало больше. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

«КП - Киров» рассказывает об авариях, произошедших в Кировской области за январь-июнь 2023 года.

ЦИФРЫ

690 тысяч раз кировчане нарушили правила движения.

590 тысяч водителей наказали за превышение скорости.

7 тысяч водителей наказали за выезд на встречку.

1 874 кировчанина сели за руль, будучи нетрезвыми. Либо отказались от медицинского освидетельствования.

868 человек были травмированы в авариях.

59 человек погибли.

На 7,9% больше стало аварий (в сравнении с 1-м полугодием 2022-го), на 12% больше - травмированных в них.

3+ погибших на дорогах Кирово-Чепецкого, Лузского, Котельничского, Пижанского, Мурашинского, Шабалинского, Свечинского, Слободского районов и округов.

25 погибших и 127 раненых - статистика ДТП, спровоцированных выездами на встречную полосу.

71 ДТП спровоцировали пьяные водители.

25% всех аварий - наезды на пешеходов.

Сотни тысяч водителей наказали за нарушения правил движения. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

ДЕТСКИЙ ТРАВМАТИЗМ НА ДОРОГАХ

114 детей и подростков моложе 16 лет пострадали в ДТП, двое погибли.

Больше половины этих происшествий приходятся на Киров. Летальные случаи были в Кирове и в Уржумском районе.

- Большинство ДТП с участием детей по-прежнему происходит из-за халатности и безответственности взрослых, - подчеркивают в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу, не выдержал дистанцию, нарушил правила очередности проезда. Все они сходны по характеру и обстоятельствам. По вине взрослых дети-пассажиры в салонах авто получают физические и психологические травмы, остаются инвалидами, погибают.

Травмированных детей-пешеходов стало больше. Тут ситуация иная: в половине случаев виновники происшествий - сами несовершеннолетние. Они перебегают дорогу не по пешеходному переходу, неожиданно выходят из-за объектов, перекрывающих обзор. Но зачастую это - лишь копирование поведения взрослых.

По статистике, самый опасный день недели для детей-пешеходов - четверг. Для детей-пассажиров - пятница.

- Пренебрежение правилами дорожного движения, отсутствие культуры поведения на дороге - в числе основных причин автомобильных аварий, в том числе тех, где травмы получают дети, - заключают в Госавтоинспекции. - Нужно помнить, что безопасность на дороге, в том числе безопасность детей, зависит от нас самих, от того, насколько мы дисциплинированы и внимательны, ответственны за свои действия.